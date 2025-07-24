РФ після переговорів у Стамбулі атакувала Україну: Зеленський звернувся до партнерів

РФ уночі атакувала Україну 103-ма БпЛА та чотирма ракетами

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не припиняє ударів по Україні і тому заслуговує на масштабні санкції. Про це він написав у своїх соцмережах, передає «Главком».

«Вчора на зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь. У відповідь російські дрони б’ють по житлових будинках і «Привозу» в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині», – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що загалом сьогодні було 103 ударних дрони, більшість із яких «шахеди», та чотири ракети: «І щоночі Росія обирає міста й громади, які стають мішенями для ударів. На жаль, на Харківщині загинуло троє людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах».

«Росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах. Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме Росія має припинити цю війну, яку сама ж почала», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня російська терористична армія атакувала Черкаси. Внаслідок цього люди отримали поранення, у місті вирувало кілька пожеж. Відомо про сімох постраждалих людей, серед яких одна дитина.

Також у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, легендарний одеський ринок «Привоз» сильно постраждав від нічної атаки окупантів. Там горіли торгові павільйони, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.