Продовження воєнного стану, урізаний транш від ЄС. Головне за 25 липня

Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 5 листопада

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану, Україна отримає урізаний транш від ЄС через відсутність деяких реформ, очільниці львівських РДА отримали підозри. «Главком» склав добірку новин 25 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 5 листопада 2025 року. На сайті парламенту зазначається, що закон №13471 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та №13472 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» повернуто із підписом президента.

Воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Очільниці львівських РДА отримали підозри

Служба безпеки та Нацполіція викрили керівниць двох районних адміністрацій Львова на розтраті бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків ворожого удару по місту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ та Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозру отримали очільниця Франківської районної адміністрації Галина Шарко та Галина Гладяк – Галицької районної адміністрації. Крім того, підозру отримав директор підрядного комунального підприємства Львівської міськради.

Україна отримає урізаний транш від ЄС через відсутність деяких реформ

Україна не виконала необхідні реформи для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility. Київ виконав 13 із 16 запланованих кроків, які були умовою для наступної виплати.

За словами речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, Єврокомісія визнала 13 реформ виконаними та рекомендує Раді ЄС перерахувати Україні 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах програми Ukraine Facility. Згідно з вимогами до кінця березня 2025 року Україна мала виконати 16 контрольних показників. З трьох залишених без виконання реформ одна стосується децентралізації, ще одна – оновлення законодавства про АРМА, а третя – процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду. Це поставило під загрозу фінансування ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро.

У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці

У Тернополі на вулиці Винниченка в одній із багатоповерхівок стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей. Під час огляду квартири поліціянти виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки. Це син 1985 року народження та матір – 1958 року народження. Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1.

Держагентство «ПлейСіті» оштрафувало Telegram-канал на майже 5 млн грн

Держагентство PlayCity оштрафувало Telegram-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино. Як зазначає пресслужба відомства, канал у месенджері систематично рекламував азартні ігри, використовуючи маніпулятивні фрази типу «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 тис. грн».

Фахівці також виявили відсутність реєстрації його в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами, рекламу без договору з ліцензованими організаторами, а також відсутність попередження про лудоманію.