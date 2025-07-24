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Умєров повідомив, скільки осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між РФ та Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Умєров повідомив, скільки осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між РФ та Україною
Умєров розповів, що РФ погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки
фото: скриншот з відео

Делегації України та РФ на переговорах у Стамбулі обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними

Понад 1200 осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між РФ та Україною. Про це заявив секретар РНБО України, глава української делегації Рустем Умєров під час пресконференції після третього раунду переговорів з Росією у Стамбулі, інформує «Главком».

Делегації України та РФ на переговорах у Стамбулі обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.

«В обміні візьмуть участь понад 1 200 осіб», – наголосив секретар РНБО.

Рустем Умєров додав, що російська делегація погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема тяжкопоранених і молодих.

Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

До слова, речник МЗС Георгій Тихий повідомив під час пресконференції за підсумками перемовин у Стамбулі, що документи, якими сторони обмінялися на попередніх перемовинах «трохи некоректно називати меморандумами».

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Теги: Рустем Умєров переговори обмін полоненими

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