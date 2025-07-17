Президент: завтра продовжимо переформатування сектору безпеки

Уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 18 липня продовжиться переформатування сектору безпеки. Про це він зауважив у своїх соцмережах, передає «Главком».

«Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів», – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що завтра відбудеться переформатування сектору безпеки: «В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни. Також уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО. Кожного дня потрібен результат для України».

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Також Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство. Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Зокрема, Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос. А Денис Шмигаль став міністром оборони України.