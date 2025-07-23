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Зеленський зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Володимир Зеленський: Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: «Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками усіх правоохоронних та антикорупційних органів країни, включно з генеральним прокурором. За словами глави держави, це була «дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що спільний ворог для України – російські окупанти, і захист Української держави вимагає достатньої сили правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реального відчуття справедливості в суспільстві.

Президент підкреслив, що кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не повинні почуватися комфортно і не відчувати безкарності.

«Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно», – зазначив він.

На зустрічі обговорили, чого очікує суспільство від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності. Також були обговорені необхідні адміністративні та законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності та зняти загрози. Президент запевнив, що всі працюватимуть разом, а політичний рівень забезпечить підтримку.

За результатами зустрічі, учасники домовилися, що наступного тижня відбудеться глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А вже за два тижні має бути готовий спільний план, який окреслить кроки, необхідні для зміцнення України, вирішення наявних питань, забезпечення більшої справедливості та реального захисту інтересів українського суспільства.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відсьогодні документ набрав чинності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос України».

Сьогодні в нічному випуску «Голосу України», офіційного видання Верховної Ради, було опубліковано законопроєкт № 12414 стосовно НАБУ й САП. Це означає, що він набирає чинності вже сьогодні.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як відомо, перед цим на акції протесту проти підписання закону вийшли люди в низці міст. Зокрема, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Полтаві та Тернополі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагали, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

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Теги: НАБУ закон САП Володимир Зеленський Україна

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