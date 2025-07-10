Дуда пригрозив закрити аеропорт Жешува, через який проходить 95% військової допомоги Україні

Президент заявив, що зазначений аеропорт та автомагістралі – власність Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда у спільному інтерв’ю виданням «Otwarta Konserwa», «Nowy Ład» та Ягеллонському клубу розповів про складні стосунки з Україною та деякими союзниками Польщі. Він наголосив, що польські об’єкти інфраструктури, зокрема аеропорт у Жешуві та автомагістралі, не належать іноземцям, і Польща готова закрити їх, якщо це комусь не подобається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Дуда пригрозив закрити на ремонт аеропорт Жешува, через який проходить 95% військової допомоги Україні.

«Я вважаю, що і українці, і наші союзники просто думають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, вибачте, начебто це їх. Ну, це не так, вони належать нам. Тому якщо комусь щось не подобається, ми просто закриваємо його і прощаємося. Ми робимо ремонт. Ми закриваємо аеропорт у Жешуві, і доставляйте вантажі на Україну морем, повітрям, я не знаю, скидайте на парашутах, розбирайтеся», – заявив президент Польщі.

Дуда наголосив, що особисті стосунки з Володимиром Зеленським вдалося використати для політичних і іміджевих переваг Польщі, особливо на початку війни в Україні. Водночас він вважає, що Польща не застосувала всі можливі засоби для захисту своїх інтересів.

«Окрім того, що українцям просто сказали: «Ні, ми вам не допоможемо», можна було б застосувати й інші, набагато розумніші методи. На жаль, ми їх не застосували. Але я визнаю, що кілька разів пропонував це урядовцям для проведення певних операцій», – додав він, не уточнивши деталей.

Дуда також розкритикував те, що Польщу не запрошували до важливих міжнародних органів, які ухвалювали рішення щодо транзиту допомоги через її територію: «Я вважав це скандалом і відкрито визнав, що в цьому відношенні я заблокував завершення саміту НАТО у Вільнюсі».

Він закликав Польщу вести переговори не з Україною, а з союзниками – Німеччиною та США, намагаючись відстояти свої інтереси.

«Немає сенсу розмовляти з Україною на цю тему, лише з нашими союзниками. Нам потрібно мати сміливість розмовляти з німцями та американцями», – сказав Дуда.

Раніше «Главком» інформував, що президент Польщі Анджей Дуда розповів, що на початку повномасштабної війни Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі MiG-29, але цьому заважала позиція США.

Також «Главком» повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда, який відвідав Україну 28 червня, порадив українцям бути терплячими до свого наступника-націоналіста Кароля Навроцького.