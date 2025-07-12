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Зеленський та Умєров обговорили зміни в державних інституціях

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський та Умєров обговорили зміни в державних інституціях
Зеленський заявив, що Україна готує нестандартні кроки для підтримки захисту
фото: Офіс президента

Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Ішлося пр. овиробництво дронів та нестандартні кроки для підтримки захисту країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

«Перше – контрактування та виробництво дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування. Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки», – заявив президент.

Зеленський та Умєров обговорили зміни в державних інституціях фото 1

Також Зеленський та Умєров обговорили зміни в державних інституціях. «Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом», – пообіцяв президент.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Він підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади. За словами очільника України, новим послом у Сполучених Штатах може стати чинний міністр оборони Рустем Умєров. «Одна з моїх ідей, що Умєров може стати послом у США. Але тоді у нас будуть серйозні перестановки в Кабміні», – заявив президент.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи».

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

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Теги: США Рустем Умєров Володимир Зеленський

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