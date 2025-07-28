Новий дедлайн Трампа для Путіна: Офіс президента відреагував

Єрмак: Дякуємо Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал – мир через силу

Заява президента США Дональда Трампа про намір запровадити вторинні тарифи проти Росії раніше від запланованого є чітким сигналом для Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

«Дякуємо президенту США Дональду Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал – мир через силу. Президент Трамп заявив, що скорочує термін, який він дав Путіну для завершення війни, бо вважає відповідь очевидною. Путін розуміє лише силу – і це чітко й голосно донесено. Це принцип, який повністю поділяє президент України Володимир Зеленський», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Також Трамп заявив, що неодноразово обговорював із російським диктатором Володимиром Путіним можливість припинення вогню, однак після кожної розмови Росія поновлювала атаки на цивільні об'єкти в Україні.