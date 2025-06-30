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Зеленський провів зустріч із новопризначеним очільником МЗС Німеччини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський провів зустріч із новопризначеним очільником МЗС Німеччини
Зеленський з Вадефулем обговорили збільшення тиску на РФ
фото: Офіс президента

Під час зустрічі ішлося про переговорний процес щодо вступу України в ЄС та важливість членства в Північноатлантичному альянсі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, який приїхав до Києва з візитом уперше після вступу на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Федеральний міністр закордонних справ запевнив у тому, що Німеччина продовжить стояти на боці України. Йоганн Вадефуль також наголосив, що потрібно збільшити тиск на Росію, щоб примусити її до мирних переговорів. За його словами, необхідні санкційні рішення щодо енергетичного та банківського секторів, тіньового танкерного флоту та зниження граничної ціни на нафту були серед головних тем обговорення.

Сторони приділили детальну увагу захисту життів українців на тлі посилення російських ударів дронами та ракетами. Володимир Зеленський відзначив, що Німеччина вже зробила вагомий внесок у зміцнення української ППО та готова робити більше. Ішлося про можливість постачання додаткових систем IRIS-T для захисту від російських ракет і про фінансування українського виробництва перехоплювачів для протидії «шахедам».

У зустрічі також узяли участь представники п’яти німецьких оборонних компаній, три з яких уже працюють в Україні. Обговорили розширення оборонної співпраці та спільне виробництво зброї.

Крім того, ішлося про переговорний процес щодо вступу України в ЄС та важливість членства в Північноатлантичному альянсі. Володимир Зеленський відзначив позицію Німеччини під час саміту НАТО в Гаазі щодо того, що Україна має бути членом Альянсу, адже це в інтересах безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, що 30 червня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув в Україну. Він заявив, що свобода і майбутнє України є «найважливішим завданням» німецької зовнішньої політики та політики безпеки. Політик наголосив, що українці захищають не тільки свободу і суверенітет своєї країни, але й безпеку та свободу Європи від агресії Путіна.

Теги: Німеччина Володимир Зеленський

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