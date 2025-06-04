Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент і перша леді вшанували пам’ять убитих Росією дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент і перша леді вшанували пам’ять убитих Росією дітей
Зеленський: «У пам'ять про кожну вбиту дитину має бути реальна солідарність світу, щоб РФ відповіла за скоєне»
фото: Telegram/Олена Зеленська

За словами Зеленської, кожна вбита дитина – це несправедливість, яка не має виправдання

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис першої леді в соцмережах.

«Щороку в цей день ми вшановуємо пам’ять дітей, убитих через російську агресію. Але думки про кожного й кожну з нами щодня. Кожна вбита дитина – це несправедливість, яка не має виправдання», – наголосила перша леді.

Президент і перша леді вшанували пам’ять убитих Росією дітей фото 1
фото: Telegram/Олена Зеленська

Як зазначає Зеленська, Російська Федерація відібрала тисячі життів, і серед них – найневинніші. «Діти, які мали рости, мріяти, жити. Росія має відповісти за кожне вкрадене дитинство. Зло має бути покаране. Щоб більше ніколи й ніде діти не гинули через чуже бажання війни», – каже вона.

За словами президента, світ не повинен забувати й пробачати Росії агресію. «У памʼять про кожну вбиту дитину, у памʼять про кожне зруйноване людське життя має бути реальна солідарність світу – усіх у Європі, усіх в Америці, усіх в інших частинах світу – заради того, щоб Росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир», – додав Зеленський.

8 фото
На весь екран
Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії
фото: Telegram/Олена Зеленська

Нагадаємо, українці 4 червня вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Ця дата була встановлена Верховною Радою 2021 року і збігається з Міжнародним днем невинних дітей – жертв агресії. Це день, коли Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною. Велика кількість українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій.

Дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014 року. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі, не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла.

Читайте також:

Теги: діти Володимир Зеленський Олена Зеленська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський запросив Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції
Дуда зустрівся із Зеленським і дав йому обіцянку
2 червня, 15:54
Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрілися у соборі Святого Петра у Ватикані в день прощання з Папою Франциском
«Одне з перших див Папи Франциска». У Ватикані оцінили історичну зустріч Трампа і Зеленського у Соборі Святого Петра
6 травня, 22:51
Президент наголосив, що Україна завжди шануватиме своїх героїв, і закликав не забувати полеглих
Президент відзначив державними нагородами воїнів-піхотинців
6 травня, 18:37
Президент: «Цінуємо мудру заяву понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям»
Зеленський відреагував на пропозицію посередництва Папи Римського у мирних переговорах
14 травня, 19:50
Авербух познайомився зі своєю майбутньою дружиною, коли їй було 15 років, а йому – 37
«15 років – не дитина, це вже жінка». Російський фігурист розповів, як познайомився з дружиною
13 травня, 22:48
Президент України вже прибув у аеропорт Анкари у Туреччині і заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський»
«Це – чітке повідомлення». Зеленський у Туреччині розповів, що сказав би Путіну
15 травня, 14:26
Зеленський: Україна захищатиметься усіма методами, які доступні нам
У ніч на сьогодні було майже 500 російських дронів – Зеленський
1 червня, 21:53
У ніч проти 24 травня РФ атакувала Київ
Зеленський відреагував на нічну масовану атаку РФ по Україні
24 травня, 10:37
Зеленський розповів, що росіяни мобілізують 50 тис. людей на місяць
Як іде мобілізація у Росії? Зеленський розказав про цікавий феномен
28 травня, 10:00

Політика

Президент і перша леді вшанували пам’ять убитих Росією дітей
Президент і перша леді вшанували пам’ять убитих Росією дітей
Угода про надра. Рада проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу
Угода про надра. Рада проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу
«Коні не винні». Кислиця дорікнув Генасамблеї ООН
«Коні не винні». Кислиця дорікнув Генасамблеї ООН
Працівник Фонду держмайна розповів, як його дружині дісталася автівка за смішні гроші
Працівник Фонду держмайна розповів, як його дружині дісталася автівка за смішні гроші
Як президент і перша леді розважали дітей під час тривоги (відео)
Як президент і перша леді розважали дітей під час тривоги (відео)
Зеленський розповів деталі зустрічі з керівником МАГАТЕ Гроссі
Зеленський розповів деталі зустрічі з керівником МАГАТЕ Гроссі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
228K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
116K
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
98K
У Києві скандал: донька експосадовця Міноборони стверджує, що працівники McDonald’s не пустили її до укриття
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
80K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua