Президент і перша леді вшанували пам’ять убитих Росією дітей

За словами Зеленської, кожна вбита дитина – це несправедливість, яка не має виправдання

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис першої леді в соцмережах.

«Щороку в цей день ми вшановуємо пам’ять дітей, убитих через російську агресію. Але думки про кожного й кожну з нами щодня. Кожна вбита дитина – це несправедливість, яка не має виправдання», – наголосила перша леді.

фото: Telegram/Олена Зеленська

Як зазначає Зеленська, Російська Федерація відібрала тисячі життів, і серед них – найневинніші. «Діти, які мали рости, мріяти, жити. Росія має відповісти за кожне вкрадене дитинство. Зло має бути покаране. Щоб більше ніколи й ніде діти не гинули через чуже бажання війни», – каже вона.

За словами президента, світ не повинен забувати й пробачати Росії агресію. «У памʼять про кожну вбиту дитину, у памʼять про кожне зруйноване людське життя має бути реальна солідарність світу – усіх у Європі, усіх в Америці, усіх в інших частинах світу – заради того, щоб Росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир», – додав Зеленський.

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Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії фото: Telegram/Олена Зеленська

Нагадаємо, українці 4 червня вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Ця дата була встановлена Верховною Радою 2021 року і збігається з Міжнародним днем невинних дітей – жертв агресії. Це день, коли Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною. Велика кількість українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій.

Дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014 року. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі, не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла.