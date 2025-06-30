Новий глава МЗС Німеччини приїхав до України

Дипломат наголосив, що свобода і майбутнє України є «найважливішим завданням» німецької зовнішньої політики

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув в Україну. Тут дипломат проведе переговори з представниками української влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Після приїзду Вадефуль заявив, що свобода і майбутнє України є «найважливішим завданням» німецької зовнішньої політики та політики безпеки. Політик наголосив, що українці захищають не тільки свободу і суверенітет своєї країни, але й безпеку та свободу Європи від агресії Путіна.

Коментуючи масовані російські атаки на українські міста, Вадефуль заявив, що диктатор Володимир Путін намагається підкорити Україну жорстоким бомбардуванням. «Тому ми й надалі будемо повністю зосереджувати свою увагу на підтримці України», – додав політик.

Варто зазначити, що глава німецького МЗС не вперше приїжджає до України. Невдовзі після вступу на посаду Вадефуль разом з колегами з ЄС та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі відвідали Львів.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 12 червня прибув з робочим візитом до Києва. Після прибуття на переговори з урядом до Києва політик засудив посилені російські авіаудари по країні, які він назвав «надзвичайно важкими та загрозливими, враховуючи велику кількість крилатих ракет та атак безпілотників».

Пісторіус заявив, що хоче ще більше розширити військову допомогу Україні. Згодом стало відомо, що Німеччина виділить Україні цьогоріч 9 млрд євро допомоги. Передачу ракет Taurus не передбачено, однак Німеччина братиме участь у фінансування далекобійної зброї.

Угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва підписали міністри оборони Борис Пісторіус і Рустем Умєров під час зустрічі в Берліні. За словами глави українського Міноборони, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем Iris-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.