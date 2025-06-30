Головна Київ Новини
search button user button menu button

Новий глава МЗС Німеччини приїхав до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Новий глава МЗС Німеччини приїхав до України
Йоганн Вадефуль прибув до Києва потягом
фото: dpa

Дипломат наголосив, що свобода і майбутнє України є «найважливішим завданням» німецької зовнішньої політики

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув в Україну. Тут дипломат проведе переговори з представниками української влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Після приїзду Вадефуль заявив, що свобода і майбутнє України є «найважливішим завданням» німецької зовнішньої політики та політики безпеки. Політик наголосив, що українці захищають не тільки свободу і суверенітет своєї країни, але й безпеку та свободу Європи від агресії Путіна.

Коментуючи масовані російські атаки на українські міста, Вадефуль заявив, що диктатор Володимир Путін намагається підкорити Україну жорстоким бомбардуванням. «Тому ми й надалі будемо повністю зосереджувати свою увагу на підтримці України», – додав політик.

Варто зазначити, що глава німецького МЗС не вперше приїжджає до України. Невдовзі після вступу на посаду Вадефуль разом з колегами з ЄС та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі відвідали Львів.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 12 червня прибув з робочим візитом до Києва. Після прибуття на переговори з урядом до Києва політик засудив посилені російські авіаудари по країні, які він назвав «надзвичайно важкими та загрозливими, враховуючи велику кількість крилатих ракет та атак безпілотників».

Пісторіус заявив, що хоче ще більше розширити військову допомогу Україні. Згодом стало відомо, що Німеччина виділить Україні цьогоріч 9 млрд євро допомоги. Передачу ракет Taurus не передбачено, однак Німеччина братиме участь у фінансування далекобійної зброї.

Угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва підписали міністри оборони Борис Пісторіус і Рустем Умєров під час зустрічі в Берліні. За словами глави українського Міноборони, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем Iris-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро.

Читайте також:

Теги: Київ Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запеклі політичні опоненти Шольц і Мерц у Бундестазі після обрання Мерца канцлером ФРН, 6 травня 2025 року
Шольц і Мерц – два канцлери, два стилі
6 червня, 23:00
Загинуло дві людини
У Німеччині літак врізався у будинок: спалахнула пожежа, є загиблі
31 травня, 23:31
У Німеччині можуть заборонити алкоголь для глядачів спортивних змагань влітку
Відмовитися від пива через зміну клімату. Голова МОЗ Німеччини звернулась до громадян
4 червня, 13:14
Поліція з’ясовує всі обставини аварії, підозрюваного затримали
У Німеччині чоловік в’їхав у натовп, серед постраждалих – його дружина та донька
7 червня, 20:51
Згідно з оцінкою Німеччини, під час спецоперації «Павутина» було пошкоджено більше десятка літаків
Німецький генерал назвав непрямі наслідки операції «Павутина»
7 червня, 18:48
Велика частина пенсіонерів у Німеччині продожує працювати
Кількість працюючих пенсіонерів у Німеччині сягла рекорду
9 червня, 16:14
Альфонс Майс попередив, що російські збройні сили вийдуть із війни проти України сильнішими
Росія після війни в Україні стане сильнішою – генерал Бундесверу
28 червня, 08:56
Дрон здатний пролетіти понад 2 тис. км
Німеччина профінансує закупівлю далекобійних дронів для України на мільйони євро
25 червня, 12:03
Велика кількість дітей захворіла після того, як батьки дали їм десерт
Горіхове масло стало причиною спалаху небезпечної хвороби дітей у двох країнах ЄС
11 червня, 12:54

Новини

Новий глава МЗС Німеччини приїхав до України
Новий глава МЗС Німеччини приїхав до України
Київ накриє сильний вітер. Оголошено підвищений рівень небезпеки
Київ накриє сильний вітер. Оголошено підвищений рівень небезпеки
Військовий, який повернувся з полону, втратив дружину і дім через російську атаку
Військовий, який повернувся з полону, втратив дружину і дім через російську атаку
У Києві сталася моторошна ДТП: тіло водія довелося вирізати з салону
У Києві сталася моторошна ДТП: тіло водія довелося вирізати з салону
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Куди сходити у Києві 30 червня – 6 липня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 30 червня – 6 липня: дайджест культурних подій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2025
75K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
71K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
18K
Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», розповів свою історію
17K
Кремль розкрив деталі можливої зустрічі Трампа і Путіна

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua