У Берліні невідомі з ножем напали на українця через мову

У момент нападу чоловік вигулював у парку собаку й давав йому команди українською мовою

У столиці Німеччини напали на громадянина України. Імовірно, приводом для цього стало те, що той розмовляв українською. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Берліна та українська служба Deutsche Welle.

Попередньо, напад стався в одному з парків у районі Шарлоттенбург-Норд уранці 14 червня. Потерпілим виявився 51-річний громадянин України. Його шпиталізували з ножовим пораненням у живіт.

За даними правоохоронців, у момент нападу чоловік вигулював у парку собаку й давав йому команди українською мовою. Нападники, які проходили повз, почули це та підійшли до нього.

На запитання про те, якої чоловік національності, він відповів, що є українцем. Після цього його вдарили ножем.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини нападу. Життю громадянина України нічого не загрожує.

Зазначимо, що це не перший випадок нападу на українців у Німеччині. Так, узимку 2024 року там убили двох баскетболістів – 17-річного Володимира Єрмакова та 18-річного Артема Козаченка. Імовірним мотивом убивства було «українське походження» хлопців.

Уже 2 квітня стало відомо про те, що в Берліні помер 18-річний вихованець ковельського дитячо-юнацького футбольного клубу «Тайм» Олександр Шворак. Повідомляли, що його також могли вбити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі суд засудив громадянина України до довічного ув’язнення за вбивство дружини та двох дочок. Слідство встановило, що чоловік задушив свою сім’ю.