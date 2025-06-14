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Закупівля зброї в США. Президент України розказав, як тривають переговори

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Закупівля зброї в США. Президент України розказав, як тривають переговори
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: «Скажу відверто, ми комунікуємо також із компаніями США, виробниками. Це не секрет для наших американських політичних партнерів»

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі переговорів щодо закупівлі озброєння у Сполучених Штатів Америки. За його словами, Україна підготувала «глобально сильний пакет» для придбання зброї, який потребує домовленостей на найвищому рівні. Про це глава держави сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Відповідаючи на запитання про прогрес у переговорах щодо закупівлі зброї та необхідні умови, президент зазначив: «У нас є пакет, який ми хотіли б купити. Глобально сильний пакет, який ми хотіли купити в американської сторони».

Зеленський повідомив, що цей пакет давно підготовлений і постійно переглядається українською стороною з урахуванням зміни часу, моделей та дефіциту.

«Про цей пакет ми можемо домовитися тільки на рівні президентів. І це пакет про закупівлю», – підкреслив глава держави.

Водночас, він додав: «Скажу вам відверто, ми комунікуємо також із компаніями США, виробниками. Це не секрет для наших американських політичних партнерів. Ми і таку роботу проводимо. Щодо закупівлі деякої зброї».

На запитання, чи очікує він на прогрес та нові домовленості під час майбутнього візиту на саміт G7, Зеленський підтвердив, що підніматиме там ключові для України питання.

«Буду піднімати ключові для мене питання. Безумовно, перемовний процес. Безумовно, санкційний процес. Нас цікавить економічне співробітництво. Є деякі кроки вперед, які ми бачимо», – сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості політичного рішення: «Нам потрібна політична воля президента США, якщо він захоче».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що активні дії українських сил у Курській області змусили окупантів перекидати туди підрозділи, що стримало їхній наступ на Сумщині. 

«Українські Збройні сили завдали удар в Курській області в напрямку Тьоткіно. Зараз руські перекинули туди сили, щоб там не було нашого просування. Вони дійсно там тримають нас, але і не можуть звідти відійти. Тому я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку», – зауважив президент.

Зеленський зауважив, що наразі бої тривають у районах Андріївки та Кіндратівки, де в кожному з населених пунктів перебували ворожі підрозділи чисельністю до роти. За його словами, українські сили знищили ці формування, що дало змогу суттєво зменшити накопичення російських військ.

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Теги: США війна Володимир Зеленський озброєння

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