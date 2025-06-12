Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський

Російські загарбники перебувають від Сум за трохи більше як 20 км

Українські підрозділи в Сумській області потроху відштовхують російських загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами президента, він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. «Фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу», – каже він.

Як зазначив глава України, також триває підготовка до міжнародних зустрічей наступних тижнів. Зеленський наголосив, що західні санкції можуть змусити Росію перестати продовжувати агресію.

«Чітке завдання для всіх рівнів наших представників – нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти Росії справді працюють. Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти. Санкції проти російських банків і всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватися до тиску світу. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись – такий тиск, із яким вони не зможуть зжитися. І це стане межею війни, за якою можливий надійний мир», – пояснив український лідер.

Раніше начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація у прикордонних районах Сумською області залишається напруженою, але її повністю контролюють Сили оборони та підрозділи Збройних сил України. Тому підстав для евакуації жителів обласного центру наразі немає.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян було стягнуто до цього району.

Російські загарбники використовують однакову тактику на всіх напрямках лінії зіткнення: не рахують втрати і намагаються просуватись за будь-яку ціну, штурмуючи українські позиції. «І хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал усе ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати та стримують російське просування», – каже президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, окупанти тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Окупанти впродовж літнього наступу намагатимуться окупувати повністю Донецьку область. Костянтинівка є основною початковою ціллю.

До слова, заступник глави Офісу президента Павло Паліса каже, що Російська Федерація цьогоріч хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області та створити так звану буферну зону вздовж північного кордону. У 2026-му Кремль збирається захопити всю Україну на схід від річки Дніпро, а також відрізати нашу країну від Чорного моря. Дані української розвідки вказують на те, що Москва прагне розширити свою присутність на сході.