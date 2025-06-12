Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
За словами президента, українські воїни чинять опір російським військам
скріншот з відео

Російські загарбники перебувають від Сум за трохи більше як 20 км

Українські підрозділи в Сумській області потроху відштовхують російських загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами президента, він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. «Фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу», – каже він.

Як зазначив глава України, також триває підготовка до міжнародних зустрічей наступних тижнів. Зеленський наголосив, що західні санкції можуть змусити Росію перестати продовжувати агресію.

«Чітке завдання для всіх рівнів наших представників – нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти Росії справді працюють. Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти. Санкції проти російських банків і всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватися до тиску світу. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись – такий тиск, із яким вони не зможуть зжитися. І це стане межею війни, за якою можливий надійний мир», – пояснив український лідер.

Раніше начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація у прикордонних районах Сумською області залишається напруженою, але її повністю контролюють Сили оборони та підрозділи Збройних сил України. Тому підстав для евакуації жителів обласного центру наразі немає.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян було стягнуто до цього району.

Російські загарбники використовують однакову тактику на всіх напрямках лінії зіткнення: не рахують втрати і намагаються просуватись за будь-яку ціну, штурмуючи українські позиції. «І хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал усе ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати та стримують російське просування», – каже президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, окупанти тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Окупанти впродовж літнього наступу намагатимуться окупувати повністю Донецьку область. Костянтинівка є основною початковою ціллю.

До слова, заступник глави Офісу президента Павло Паліса каже, що Російська Федерація цьогоріч хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області та створити так звану буферну зону вздовж північного кордону. У 2026-му Кремль збирається захопити всю Україну на схід від річки Дніпро, а також відрізати нашу країну від Чорного моря. Дані української розвідки вказують на те, що Москва прагне розширити свою присутність на сході.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Сумщина окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марко Рубіо: США віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього
Держсекретар США привітав росіян з днем Росії та заявив про віддану підтримку
Сьогодні, 08:42
Загалом у Прилуках загинуло п'ять осіб, ще шестеро поранено
РФ вбила у Прилуках родину начальника пожежної частини
5 червня, 09:30
Кремль прокоментував імовірну зустріч Путіна, Трампа і Зеленського
Кремль прокоментував імовірну зустріч Путіна, Трампа і Зеленського
3 червня, 18:57
Зеленський запросив Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції
Дуда зустрівся із Зеленським і дав йому обіцянку
2 червня, 15:54
Генерал пояснив, чому так важливо знищити Кримський міст
Ключ до Криму. Американський генерал закликав Київ зруйнувати Керченський міст
31 травня, 01:12
Чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: пояснення ISW
Чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: пояснення ISW
29 травня, 11:58
Володимир Зеленський наголосив, що без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити війну
Зеленський відреагував на нічну атаку та назвав умову для завершення війни
25 травня, 10:48
Путін, як і раніше, не готовий йти на поступки
«Путін втягує Трампа у халепу». Світова преса про телефонні ігри з агресором Тема тижня
20 травня, 17:20
Перші з 2022 року перемовини української та російської делегацій завершилися нічим. Але чи можна було очікувати кращого результату?
«Віддайте п’ять областей!» Агресор та жертва поговорили віч-на-віч Тема тижня
16 травня, 21:30

Політика

Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії
Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії
«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним
«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним
Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% – Зеленський
Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% – Зеленський
Зеленський спростував «успіхи» РФ на фронті
Зеленський спростував «успіхи» РФ на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
28K
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
23K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
14K
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни
9522
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua