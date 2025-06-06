Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Шольц і Мерц – два канцлери, два стилі

Deutsche Welle
glavcom.ua
Deutsche Welle
google social img telegram social img facebook social img
Шольц і Мерц – два канцлери, два стилі
Запеклі політичні опоненти Шольц і Мерц у Бундестазі після обрання Мерца канцлером ФРН, 6 травня 2025 року
фото: Reuters

Ексканцлер Німеччини Олаф Шольц і його наступник Фрідріх Мерц недолюблюють один одного, а їхні стилі кардинально відрізняються, зокрема й щодо України, що засвідчили перші чотири тижні канцлерства Мерца

Багато змін сталося в політичному Берліні з 6 травня, коли Бундестаг обрав Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) канцлером Німеччини. Відтоді новий очільник уряду Німеччини ледь не щодня дивує сміливими заявами та рішучими оголошеннями.

Хоч за цим не завжди слідували справді новаторські політичні підходи, але контраст з попередником на посаді канцлера – Олафом Шольцом (Olaf Scholz) – таки разючий. Адже Шольц нерідко залишав громадськість у невіданні щодо своїх планів.

Своїм колегам Шольц завжди повторював гасло, за яким варто діяти: «Ми не ображаємося й не впадаємо в істерику».

Іншими словами, потрібно випромінювати насамперед спокій і не виносити найголовніше на публіку. Саме такого стилю урядування Шольц дотримувався до самісінького кінця свого перебування на посаді канцлера.

Мерц – нетерплячий політик без досвіду роботи в уряді

Мерц, навпаки, завжди виділявся своєю нетерплячістю, зокрема й в очікуванні на отримання бажаних посад. Так, коли понад 20 років тому – у 2002 році – тодішня голова консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), майбутня канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel), практично усунула його від справ, позбавивши важливої посади голови об'єднаної фракції консерваторів у Бундестазі, розчарований Мерц з 2004 року взагалі пішов з політики, перейшовши у бізнес.

У політику Мерц повернувся лише наприкінці останнього терміну канцлерства Меркель. І ось лише тепер, уже у віці 69 років, він все-таки досяг вершини владного Олімпу в Німеччині, ставши федеральним канцлером. Власне, посада канцлера стала взагалі першою урядовою посадою у політичній кар'єрі Мерца.

Фаворити передвиборчих перегонів Шольц і Мерц під час теледебатів у лютому
Фаворити передвиборчих перегонів Шольц і Мерц під час теледебатів у лютому
фото: Michael Kappeler/dpa

Стриманий Шольц vs. дратівливий Мерц

Либонь, годі знайти більш несхожих одне на одного людей, ніж Шольц і Мерц, як за вдачею, так і за політичною біографією. Так само кардинально відрізняється й стиль їхньої роботи. Шольц – стриманий, тверезий і виважений у судженнях і словах, за плечима якого неабиякий досвід управління й роботи як на різних партійних посадах у Соціал-демократичній партії Німеччини, так і в уряді – на земельному і на федеральному рівні. Адже політична біографія Шольца досить багата – ще до того, як стати канцлером, він устиг побувати на посаді федерального міністра праці й соцзабезпечення в коаліційному уряді Меркель з 2007 по 2009 роки, потім був мером Гамбургу, тобто де-факто прем'єр-міністром міста-землі, а вже згодом – в останньому коаліційному уряді Меркель Шольц був віцеканцлером і федеральним міністром фінансів. Коротше, Шольц – досвідчений політик і партійний функціонер міцного гарту.

А ось Мерц, навпаки, дуже консервативний у своїх поглядах, його легко роздратувати, його політична біографія позначена стрімким злетом партійною кар'єрною драбиною, але з цілковитим браком адміністративного політичного досвіду в органах влади.

Відомо також, що Шольц і Мерц недолюблюють один одного. Колись опозиціонер Мерц назвав тодішнього канцлера Шольца «сантехніком влади», тобто позбавленим жодної уяви й фантазії політичним функціонером. А Шольц, своєю чергою, відпускав зневажливі фрази про «чолов'ягу Мерца», який, мовляв, частенько верзе «нісенітниці». Попри такий баласт у вигляді образливих висловлювань в бік один одного, під час передачі повноважень у травні цього року між ними лунали досить примирливі тони. Зрештою, тепер Шольц – депутат у коаліції, що її очолює Мерц.

Абсолютно різні гасла у Шольца й Мерца

Політична кореспондентка DW Міхаела Кюфнер (Michaela Küfner) добре знає як Мерца, так і Шольца, бо не раз супроводжувала їх у багатьох поїздках та зустрічах. Щодо різних стилів обох, як і їхньої попередниці Ангели Меркель, вона зазначає: «У той час як Меркель думала з кінця, а Шольц не наважувався навіть описати політичну мету, перш ніж прокладати до неї політичний шлях, Мерц чітко визначає свої цілі».

А лише це вже саме по собі є зміною політики, якщо опиратися на аналіз Кюфнер. «Від того, що можна донести, до того, що необхідно. Від політично можливого до «ми мусимо це зробити», – пояснює оглядачка.

Кореспондентка DW Міхаела Кюфнер
Кореспондентка DW Міхаела Кюфнер
фото: DW

Різницю у підходах Шольца й Мерца унаочнила політика Берліну щодо України

Мабуть, ніщо так не ілюструє відмінність у поведінці й підходах між Шольцом і Мерцом, як приклад України. Приміром, Олафу Шольцу знадобилося кілька місяців у 2022 році, щоб відвідати Україну, що з кінця лютого потерпала від розв'язаної Росією агресивної повномасштабної війни. Щодо постачання зброї до України, то Шольц завжди довго тримав це в таємниці, поки врешті-решт розпочав постачати необхідне Києву озброєння. Але крім далекобійних ракет типу Taurus, на необхідності передачі яких Україні постійно наполягали експерти.

А ось Фрідріху Мерцу, навпаки, знадобилося лише кілька днів перебування на посаді канцлера, щоб відвідати Україну разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером та очільником уряду Польщі Дональдом Туском. І Мерц оголосив, що незабаром настане перемир'я та розпочнуться мирні переговори. Чого, однак, не сталося.

Стармер, Макрон і Мерц у потязі на шляху до України, 9 травня 2025 року
Стармер, Макрон і Мерц у потязі на шляху до України, 9 травня 2025 року
фото: Stefan Rousseau/Reuters

Виявилося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкликав свою попередню згоду на це. Що, з огляду на мінливість нинішнього президента США, не стало справжньою несподіванкою. У будь-якому разі, Шольц, ймовірно, врахував би це заздалегідь.

«Після сильного виступу Мерца з Макроном, Туском і Стармером стався дипломатичний провал», – констатує кореспондентка DW Кюфнер. – Телефонна розмова між Трампом і Путіним виставила провідні держави Європи не у найкращому світлі». Мерц відповів на це прагматично: мовляв, спробували. Мовляв, тепер увесь світ знає, що Путін миру не хоче. Однак, на думку Кюфнер, Мерцу ще доведеться докласти чимало зусиль і «доводити», щоб перетворити цю поразку «на лідерську силу».

Відносини ФРН з Ізраїлем – тут відмінність між Шольцом і Мерцом ще разючіша

Ще чіткіше зміна стилю в німецькій політиці простежується у політиці щодо Ізраїлю. Після нападу ісламістської організації ХАМАС (визнана терористичною у США, ЄС, Німеччині та більшості країн Заходу. – ред.) на Ізраїль у жовтні 2023 року провідна думка заяв Олафа Шольца переважно лунала так: «Ізраїль має право захищатися». Це залишалася вона такою навіть тоді, коли Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) дедалі жорстокіше діяла проти цивільного населення у Секторі Гази, а міжнародна спільнота дедалі гучніше закликала Ізраїль до дотримання міжнародного права.

Мерц, бувши на той час опозиційним політиком, фактично ще рішучіше стояв на боці Ізраїлю і навіть оголосив, що, на відміну від Шольца, він демонстративно прийме прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у Берліні. І це попри те, що  Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі з листопада 2024 року розшукує Нетаньяху за обвинуваченням у причетності до злочинів проти людяності.

Жоден канцлер ще так різко не критикував Нетаньяху, як Мерц

Однак потім, щойно заступивши на посаду, Мерц кардинально змінив свою позицію. Так, кілька днів тому Мерц оголосив, що тепер він більше не розуміє дій Ізраїлю у війні в Секторі Гази і ці дії, на його думку, не мають нічого спільного з легітимною боротьбою проти терору з боку ХАМАСу. Жоден німецький канцлер ще ніколи так чітко не висловлював критику щодо політики ізраїльського уряду.

Міхаела Кюфнер так коментує ці заяви Мерца: «Критика Мерца щодо дій Ізраїлю в Газі є історичним кроком. Він не соромиться прямо критикувати ізраїльського прем'єр-міністра з огляду на побоювання щодо порушень міжнародного права. Це – новий тон з Німеччини». Крім того, Мерц розпочав дебати, яких Шольц успішно уникав. Ідеться про те, «наскільки далекосяжною є німецька політики підтримки безпеки Ізраїлю», яку багато політиків називають «державним інтересом Німеччини», додає вона.

Справжньої зміни політики у Берліні поки не сталося

Що це практично означатиме для німецько-ізраїльських відносин, поки що сказати не можна. Ще за Олафа Шольца, приміром, постачання зброї до Ізраїлю було обмежено до необхідного мінімуму, а Фрідріх Мерц поки що не оголошував припинення поставок. Про свій намір запросити Нетаньяху до Берліну він більше не згадує.

Отже, поки що багато чого не змінилося, хоча тон у Берліні інший. Імовірно, що так триватиме протягом кількох наступних тижнів. Німеччині ще потрібно звикнути до нового політичного стилю федерального канцлера. А колишній канцлер Шольц спостерігає за цим усім тепер як рядовий депутат Бундестагу. Щодо політики свого наступника він поки не висловлювався.

Єнс Турау та Валерій Сааков

Читайте також:

Джерело
Теги: Німеччина Фрідріх Мерц Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери європейських держав під час візиту до України
Не буде ніякого перемир'я
11 травня, 07:52
Німецькі військовополонені на фоні пам'ятнику Богдану Хмельницкому у Києві, 16 серпня 1944 року
Репарації брали… бузком. Що отримала Україна від переможеної Німеччини у 1945 році Історія
9 травня, 14:30
Непростий день для нового канцлера Німеччини: Фрідріх Мерц іде до федерального президента за грамотою про призначення главою уряду ФРН, 6 травня 2025 року
Хаос у Берліні: як Мерц став канцлером з другої спроби
7 травня, 13:00
Премʼєр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон
До України прибули Макрон, Туск, Стармер та Мерц
10 травня, 08:37
Двоє українців наразі перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний
У Німеччині затримано трьох українців за підозрою у роботі на Росію
14 травня, 14:15
Зеленський відвідав Німеччину, РФ назвала дату наступних переговорів. Головне за 28 травня
Зеленський відвідав Німеччину, РФ назвала дату наступних переговорів. Головне за 28 травня
28 травня, 21:10
Шредер став лобістом Путіна через кілька місяців після закінчення служби канцлером у 2005 році
Ексканцлер Шредер більше не зможе отримувати гроші від Путіна
26 травня, 10:58
Біженців у Німеччині прийматимуть за новими правилами
Влада Німеччини обмежить кількість біженців: що чекає на українців
26 травня, 08:13
У Німеччині можуть заборонити алкоголь для глядачів спортивних змагань влітку
Відмовитися від пива через зміну клімату. Голова МОЗ Німеччини звернулась до громадян
4 червня, 13:14

Дайджест ЗМІ

Шольц і Мерц – два канцлери, два стилі
Шольц і Мерц – два канцлери, два стилі
«Люди самі топилися, бо здавали нерви»: два роки від знищення Каховської ГЕС. Нові свідчення
«Люди самі топилися, бо здавали нерви»: два роки від знищення Каховської ГЕС. Нові свідчення
«І до Сибіру вже дісталися!». Реакції у Росії на операцію СБУ «Павутина»
«І до Сибіру вже дісталися!». Реакції у Росії на операцію СБУ «Павутина»
«Це треба зробити оперативно і масово»: як ЗСУ здолати російські «війська дронів»
«Це треба зробити оперативно і масово»: як ЗСУ здолати російські «війська дронів»
Наступ РФ на Сумщині: чого очікувати?
Наступ РФ на Сумщині: чого очікувати?
Був курорт, а тепер режимний об’єкт. Як Росія перетворює Крим на мілітаризовану закриту територію
Був курорт, а тепер режимний об’єкт. Як Росія перетворює Крим на мілітаризовану закриту територію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
35K
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
12K
ЗМІ: Ключовий кандидат на посаду директора БЕБ приховав російське громадянство батька?
7892
Канцлер Німеччини провалив головну мету візиту до Трампа – NYT
4397
У Києві пошкоджено лінію метро внаслідок російської атаки (оновлено)

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua