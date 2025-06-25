Зеленський зустрівся з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії

Український лідер обговорив з західними партнерами збільшення військової підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу президента.

Зустріч відбулася на полях Саміту НАТО.

«Серед головних тем перемовин – збільшення військової підтримки України, передусім посилення ППО для захисту життів, потреби наших воїнів для формування наступних оборонних пакетів, розвиток спільного оборонного виробництва», – йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи за тісну координацію, за всі зусилля для досягнення справедливого й сталого миру.

«Україна цінує вашу підтримку», – додав він.

Нагадаємо, Трамп сьогодні провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі Трамп заявив, що він не обговорював припинення вогню із Зеленським. – «Я просто хотів побачити, як у нього справи».

А Зеленський заявив, що мав тривалу та змістовну зустріч із президентом Трампом. Сторони охопили всі дійсно значимі питання. – «Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей».

Зустріч тривала 50 хв.