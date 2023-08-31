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Зеленський розповів, коли закінчиться війна і чи можливий діалог із РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський розповів, коли закінчиться війна і чи можливий діалог із РФ
фото скріншот відео

Володимир Зеленського: «У нас є дуже чітка позиція, і ця позиція закладена в нашій формулі миру, яка має 10 пунктів»

Говорити про завершення війни можна буде лише після того, як Росія виведе свої війська з території України та почне поважати право українців на свободу. Про це заявив президент Володимир Зеленського в інтерв'ю RTP.

Глава держави не виключив, що для закінчення війни повинен відбутися певний діалог. Проте це станеться лише після того, коли «росіяни почнуть поважати наше право жити на нашій землі, і російські сили покинуть нашу територію в повному обсязі».

У той же час Зеленський не допускає жодних прямих переговорів із російською владою, поки не будуть виконані умови України.

«У нас є дуже чітка позиція, і ця позиція закладена в нашій формулі миру, яка має 10 пунктів. Завершення війни передбачається після виконання всіх цілком чесних, справедливих пунктів, які базуються на резолюції ООН», – пояснив президент.

Також Зеленський не виключає, що війна може закінчитися цього року, але це залежить від багатьох факторів. Зокрема, і від успішності контрнаступу.

Триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 31 серпня. Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: росія війна президент росіяни Володимир Зеленський

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