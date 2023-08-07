ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту

Протягом минулого тижня становище на фронті було вкрай складним та напруженим – як на сході, так і на півдні

Ворог у Харківській області намагався повернути втрачені ще минулої осені позиції

Весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке», – розповіла вона.

За даними Маляр, ворог у Харківській області намагався повернути втрачені ще минулої осені позиції.

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«У них такий план. Вони хочуть у Харківській області повертати території, які втратили», – додала заступник міністра.

Маляр зазначила, що протягом минулого тижня становище на фронті було вкрай складним та напруженим – як на сході, так і на півдні.

«Ворог для себе обрав основним напрямком саме схід. Наступ там триває ще з січня цього року по декількох напрямках. Це Лиманський, Куп'янський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський напрямок. Весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій», – констатувала Маляр.

За словами Маляр, російські війська намагаються атакувати та повернути втрачені позиції на декількох ділянках фронту. Атаки відбуваються в районі Старомайорського та на північ від Бахмута.

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Нагадаємо, що окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині. Так, в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ. Тіла було захоронено на двох локаціях.