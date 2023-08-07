Військком із Полтавщини який побив до втрати свідомості підлеглого, отримав підозру

Керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі

У лікарні потерпілому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо

На Полтавщині працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Встановлено, що керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Аби «прикрити рота» підлеглому, воєнком вирішив провести «виховну роботу».

Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову. Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі.

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Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані.

У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405).

Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття.

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Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

Раніше повідомлялося, що посадовця одного з військкоматів Полтавщини затримано на хабарі.

Нагадаємо, суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого.