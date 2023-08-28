Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи буде посилено мобілізацію в Україні: відповідь оборонного комітету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи буде посилено мобілізацію в Україні: відповідь оборонного комітету
фото ілюстративне

Україні необхідно поновлювати втрати

Мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі. Якихось додаткових передумов для посилення призову наразі немає. Про це повідомив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

Веніславський наголосив, що з перших днів війни в Україні відбуваються абсолютно планові мобілізаційні заходи. Наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.

«В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни», – каже нардеп.

Водночас зазначається, що війна призводить до втрат – є загиблі та поранені військові, так що втрати потрібно поповнювати.

«Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями», – додав Веніславський.

Раніше повідомлялося, що в одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію.

Читайте також:

Теги: війна військові мобілізація Україна Федір Веніславський фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки невідомо, чи ухвалювало керівництво рішення щодо посилення мобілізації
Мобілізацію буде посилено? Зеленський зробив заяву
23 серпня, 18:28
Олексій Данілов
Що буде з мобілізацією? Данілов прогнозує додаткову хвилю призову
25 серпня, 22:53
На Харківщині посилять мобілізацію
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
Вчора, 16:59

Події в Україні

Чи буде посилено мобілізацію в Україні: відповідь оборонного комітету
Чи буде посилено мобілізацію в Україні: відповідь оборонного комітету
Атака на Полтавщину та понад 100 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Атака на Полтавщину та понад 100 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Скільки ракет залишилось у Росії – розвідка
Скільки ракет залишилось у Росії – розвідка
Чому РФ скасувала найбільші військові навчання: дані британської розвідки
Чому РФ скасувала найбільші військові навчання: дані британської розвідки
Удар по Полтавщині: жахливі наслідки (фото)
Удар по Полтавщині: жахливі наслідки (фото)
Офіційно: ЗСУ звільнили Роботине
Офіційно: ЗСУ звільнили Роботине

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
«Літак розсиплеться в повітрі»: Пригожин напередодні загибелі точно описав свою смерть
8893
У одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію
8630
У Кривому Розі прогриміли вибухи
7097
Перемога України. Якою вона має бути?
6114
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту