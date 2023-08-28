Чи буде посилено мобілізацію в Україні: відповідь оборонного комітету
Україні необхідно поновлювати втрати
Мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі. Якихось додаткових передумов для посилення призову наразі немає. Про це повідомив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону.
Веніславський наголосив, що з перших днів війни в Україні відбуваються абсолютно планові мобілізаційні заходи. Наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.
«В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни», – каже нардеп.
Водночас зазначається, що війна призводить до втрат – є загиблі та поранені військові, так що втрати потрібно поповнювати.
«Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями», – додав Веніславський.
Раніше повідомлялося, що в одній із областей України найближчим часом буде посилено мобілізацію.
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