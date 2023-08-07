«Легітимні обстріли Росії». Огляд російської дезінформації

На початку минулого тижня зафіксовано фейк, що американський актор Елайджа Вуд запросив Зеленського до США «лікуватися від наркозалежності»

«Детектор медіа» документує хроніку російської дезінформації про війну Росії проти України

З 17 по 23 липня 2023 року аналітикині й аналітики «Детектора медіа» зафіксували понад 30 дезінформаційних вкидів. За цей час пропагандисти переконували, що Захід нібито вже зняв санкції з російських медійників, та розповідали, як Україна «погодилася» віддати Росії тимчасово окуповані території.

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«Дружнє звернення до Зеленського»

На початку минулого тижня ми фіксували фейк, що американський актор Елайджа Вуд запросив Зеленського до США «лікуватися від наркозалежності». Мовляв, актор зняв відео й опублікував сториз в інстаграмі. До публікацій додають відповідний «скриншот».

Насправді на офіційних сторінках у соцмережах актора немає такого відео. Найімовірніше, що ролик згенерований за допомогою діпфейку, адже помітні очевидні ознаки редагування.

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Понад те, на начебто скриншоті сториз несправжня назва облікового запису інстаграма актора. Елайджа Вуд також неодноразово заявляв, що його сторінка в інстаграмі зараз непублічна й закрита. Наразі лише твітер є відкритою та публічною сторінкою актора в соціальних мережах.

«Нечемний Джо?»

Також в анонімних телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику, поширили меседж, що Джозеф Байден не може обіймати посаду президента, адже він «збоченець». У публікаціях подейкували, що на одній із зустрічей із громадянами Джо Байден «нюхав підлітка» та проявляв до дитини «нездорову зацікавленість». До публікацій додають нібито доказ – відео з тіктока.

З’ясувалося, що оригінальне відео змінили за допомогою спеціального редактора. Автори збільшили масштаб зображення та підставили звук втягування повітря, скоротивши тривалість запису. Насправді Джозеф Байден нахилився до немовляти, щоби прошепотіти, за його словами, секрет. Після чого запропонував сфотографуватись із мамою дитини.

На оригінальному відео можна помітити напис «Я зустріла сьогодні президента США», але автори фейку прибрали цей напис, позбавивши подію контексту.

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«Легітимні обстріли Росії»

Крім того, російський агітпроп минулого тижня поширив меседж, мовляв, росіяни системно знищують ангари з українською технікою, а українська влада видає це за обстріли цивільної інфраструктури. Автори дописували, що 19 липня російська армія нібито атакувала місце сховку української техніки, а не ангар із зерном. До публікацій додавали відео.

Проте це відео не мало жодного стосунку до подій 19 липня. Насправді на ньому взагалі знищений Збройними силами України склад російської військової техніки. Натомість міністр агрополітики та продовольства України Микола Сольський заявив, що під час атаки росіяни знищили 60 тисяч тонн зерна. Крім того, вони пошкодили портову інфраструктуру, яка залучена в роботі «зернового коридору».

Тобто росіяни продовжують знищувати українську інфраструктуру, перешкоджаючи так експорту зерна з України. А автори вкотре віддзеркалюють ситуацію та заявляють, буцімто вони непричетні до знищення елементів цивільної чи портової інфраструктури. Традиційно пояснюють, що це «військовий об’єкт».

«Помилування росіян?»

Упродовж тижня анонімні телеграм-канали, які транслюють прокремлівську риторику, поширили маніпуляцію, буцімто Велика Британія зняла санкції з ексдиректора пропагандистської телекомпанії Russia Today.

На офіційному сайті уряду Великої Британії 21 липня 2023 року справді з’явився документ, згідно з яким російського пропагандиста виключили із санкційного списку. Однак у цьому ж документі можна знайти розʼяснення для цього рішення: ексдиректора Russia Today виключили зі списку, оскільки його туди випадково внесли двічі. Британські парламентарі просто прибрали дублювання. Ба більше, в розʼясненні також вказано, що Красовський залишається в цьому санкційному списку, а його активи й надалі підлягають замороженню.

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Поширюючи такі повідомлення, пропагандисти прагнуть переконати, що підтримка України поступово згасає, а росіян – зростає. Так російський агітпроп деморалізує українців, які вважатимуть, що Захід нібито готовий іти на примирення з Росією.

«Спланований обстріл Спасо-Преображенського собору в Одесі»

Аналітикині й аналітики «Детектора медіа» проаналізували фейк, нібито українська влада заздалегідь планувала обстріл Преображенського собору в Одесі. Мовляв, це підтверджується тим, що статтю у Вікіпедії про собор доповнили інформацією про зруйнування за кілька годин до російських обстрілів.

Така теза безпідставна. У ніч на 23 липня саме росіяни випустили по Одещині 19 ракет, через що постраждав історичний центр міста: зруйновані або пошкоджені 25 пам’яток архітектури, зокрема й Спасо-Преображенський собор. У будинках міста вибиті вікна й пошкоджені фасади.

А інформацію додали до статті вже після того, як стало відомо про руйнування будівель в Одесі внаслідок атаки росіян. Адміністратор української Вікіпедії Анатолій Луцюк зазначив, що в історії редагування Вікіпедії використовується часовий пояс UTC, тобто з різницею 2 години від київського часу.

«Україна віддасть тимчасово окуповані території?»

Пропагандистські медіа й анонімні телеграм-канали поширили фейк, мовляв, Україна визнала, що їй доведеться віддати окуповані території росіянам. Автори посилаються на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка на телеканалі «Рада».

Однак Подоляк в етері телеканалу «Рада» говорив, що існує три варіанти завершення війни, проте Україну влаштовує тільки один – перемога над Росією та повна деокупація українських територій. Про те, що Україна змушена віддати частину територій Росії, радник Офісу президента взагалі не говорив. Ця інформація – вигадка.

У такий спосіб автори хочуть довести, що Україна нібито здатна піти на поступки Росії та нібито помиритися.

«США давно планує знищити Росію»

Наприкінці тижня анонімні телеграм-канали, які транслюють прокремлівську риторику, поширили відео користувачки тіктока, де жінка зачитує нібито промову Мітта Ромні, екскандидата у президенти США у 2012 році. За версією авторки відео, політик казав, що мета США – знищити Росію. Автори дописують, що ще тоді у США були зловісні плани щодо Росії.

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Утім, слова, озвучені у відео, не належать Мітту Ромні, таких заяв він не робив. Журналісти видання «Голос Америки» ще у 2016 році писали про фейковість цієї фрази. Насправді вперше цитату опублікували у вересні 2012 року на платформі Fognews, яка спеціалізувалася на фейкових новинах. Звідти цю «новину» й розтиражували. Тобто цей фейк уже старий, але пропагандисти знову його використали у власних цілях.

Поширюючи цей фейк, агітпроп підживлює наратив про існування «колективного Заходу», який мріє знищити Росію. Також автори виправдовують широкомасштабний наступ на території України. Мовляв, росіяни захищаються від впливового Заходу.

Орест Сливенко, «Детектор медіа»