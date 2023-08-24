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Макрон заявив, що готовий до перемовин з Путіним

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Макрон заявив, що готовий до перемовин з Путіним
На запитання про те, чи розірвав він звʼязок з російським диктатором, Макрон відповів, що: «я знову поговорю з ним, коли це буде корисним»
фото з відкритих джерел

Очільник Франції під час розмови з президентом Росії буде говорити про питання безпеки на території Європи

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це інформує Le Point.

Макрон заявив, що під час розмови з президентом РФ він буде говорити про питання безпеки на території Європи. «НАТО і Євросоюз є частиною ширшого переговорного процесу. Зрештою нам доведеться перебудовувати геополітичну архітектуру Європи. Саме за це я виступав у розмові з Володимиром Путіним», – сказав Макрон.

На запитання про те, чи розірвав він звʼязок з російським диктатором, Макрон відповів «я знову поговорю з ним, коли це буде корисним».

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Ердоган планує відвідати з візитом Росію та провести зустріч з Путіним.

Раніше президент Франції заявив, що в нього нема причин телефонувати Путіну. Водночас він додав, що візьме слухавку, якщо Путін сам йому зателефонує. Така заява схвилювала російських чиновників у Кремлі. Вони одразу заявили, що Макрон «гордий».

До слова, президент Франції зазначив, що Росія взяла на себе «величезну відповідальність» перед багатьма країнами своєю участю у зерновій угоді. Він наголосив, що президент Росії вирішив перетворити їжу на зброю – Макрон назвав велику помилку Путіна

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Макрон регулярно телефонував Путіну, чим викликав масове незадоволення серед громадян України. Проте згодом контакти між диктатором та президентом Франції стали відбуватися все рідше, а в Кремлі озвучили власну версію, чому політики перестали обговорювати події у світі телефоном

Теги: росія путін Франція Еммануель Макрон переговори

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