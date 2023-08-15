Зруйновані будинки, підприємства та автомобілі: яка ситуація в регіонах після нічної атаки

Ворог поцілив по промисловому підприємству у Дніпрі

Сьогодні вночі ворог здійснив масовану ракетну атаку на Україну.

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Київщина

Повітряна тривога тривала дві години. В області працювало ППО. Жертв, постраждалих, влучань немає. Оперативні групи продовжують роботу над виявленням можливих пошкоджень внаслідок падіння уламків.

Черкащина

Зранку ворог завдав ракетних ударів по області. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих. Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води. На місці працюють відповідні служби. Дані щодо наслідків уточнюються.

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Львівщина

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Інформації про загиблих наразі не надходило. Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

У двох населених пунктах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби. Попередньо відомо про 10 потерпілих. Інформація ще уточнюється.

Івано-Франківщина

Внаслідок ракетних обстрілів ворога сьогодні зранку на території Коломийського району області зафіксовано падіння уламків ракет в с. Булелуя Снятинської ОТГ по цивільному об’єкту (домоволодінню). Пошкоджено дві господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих немає. Волинь: під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО; є влучання в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про трьох загиблих та трьох потерпілих. Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація зʼясовується.

Хмельниччина

Вранці, під час повітряної тривоги, було чутно серію вибухів в області. В регіоні працювали сили ППО. Даних про ушкодження об’єктів, падіння уламків наразі немає. Постраждалих немає. Інформація уточнюється.

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Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів (82 вибухи). Ворог використовував міномети та артилерію: по Семенівській міській громаді Новгород-Сіверського району – у напрямку сіл Тимоновичі та Карповичі із мінометів, села Хотіївка – з артилерії. По Новгород-Сіверській міській громаді – у напрямку села Гремʼяч двічі із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 156 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Краснопільська, Есманська, Великописарівська громади. Ворог бив з мінометів, артилерії, гранатометів. Також з гелікоптера здійснено пуск ракет НАР. На щастя, без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина

Масована ракетна атака по Дніпру зранку; ворог поцілив по промисловому підприємству. Поранені дві людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували, у стані середньої тяжкості. Пожежу локалізували. Загалом під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК «Схід» збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Запорізька область

За минулу добу ворог завдав 107 ударів по 29 населених пунктах 92 артилерійських обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Верхньої Терси, Щербаків, Темирівки, Полтавки, Малинівки, Гуляйпільського, Приютного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Павлівки та Плавнів. Степне знову потерпіло від чотирьох ракетних ударів, шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Павлівці, Новодарівці, Темирівці, Ольгівському та Білогір'ю, два авіаудари – по Оріхову та Таврійському, а три БПЛА-атаки на Залізничне та Новодарівку. Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів окупантами. Люди не постраждали.

Харківщина

За добу по області – одна людина загинуло, 10 – поранених. На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Загризового. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району зазнали поранення та були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу з танків смт Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний чоловік. Зазнали поранення ще четверо людей. Внаслідок обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району пошкоджено три адмінбудівлі та два приватних будинки. Зазнали поранення дві жінки, а також хлопець 14 років.

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Луганщина

Під загрозою ударів з неба перебувають усі звільнені населені пункти – від Стельмахівки до Білогорівки. Артилерійський вогонь противник відкрив по Невському, Діброві та Білогорівці. За добу противник здійснив 139 обстрілів (510 снарядів).

Донеччина

За добу ворогом обстріляні 13 населених пунктів: Авдіївка, Краматорськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Ямпіль, с.Богоявленка, с.Карлівка, с.Кліщіївка, с.Новоукраїнка, с.Предтечине, с.Пречистівка, с.Степанівка, Слов'янськ. Пошкоджено шість житлових будинків (з них один – багатоквартирний), продовольчий склад, гараж, адмінбудівля автобази, цивільний автомобіль, будівлі чотирьох промислових підприємств. По області за добу – одна людина загинула, четверо поранених.

Миколаївщина

Вчора з реактивних систем залпового вогню ворог завдавав ударів по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Під ворожим мінометним обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 71 обстріл (290 снарядів), з них по м. Херсон – шість обстрілів (28 снарядів). Російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів області; будівлю школи у Херсонському районі. Всього за добу через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення.