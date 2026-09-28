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Громадянин Азербайджану загинув унаслідок атаки РФ на Київщину – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Громадянин Азербайджану загинув унаслідок атаки РФ на Київщину – Зеленський
Наслідки російської атаки на Харків
фото: ДСНС Харківщини

Глава України: Всю ніч і ранок Росія атакує наші регіони

Президент Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Всю ніч і ранок Росія атакує наші регіони. У Харкові був жорстокий удар по багатоповерхівці, частково зруйновані другий та четвертий поверхи. Є пошкодження у Києві від атак дронами – житлові будинки, звʼязок, заправки. Розбили звичайне кафе, намагалися спалити продуктовий столичний ринок. В Одеській області вдарили по судну під прапором Палау. У Житомирській області пошкодили звичайний завод морозива», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що також зафіксовано удари по житлових будинках на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині. Зокрема, росіяни атакували критично важливу інфраструктуру на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі.

«Станом на зараз відомо про десятки поранених. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них дев’ятеро дітей. На жаль, є загиблі. На Київщині вбито двоє людей, один із них – громадянин Азербайджану. Мої співчуття рідним і близьким», – додав глава держави.

Президент додав: «Дякую всім, хто не мовчить про те, що відбувається в Україні, і всім, хто готує конкретні пакети підтримки для нашої держави. Потрібні чіткі рішення. Засоби ППО, енергетична підтримка, допомога з покриттям бюджетних дефіцитів – це те, що сьогодні реально посилює Україну й допомагає нашим людям вистояти».

Нагадаємо, ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти. Унаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще вісім людей постраждали. 

Також зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА. У Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання російського БпЛА в кафе біля АЗС.

Зауважимо, уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок цього постраждало багато людей, серед них – діти.

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Теги: війна Київщина Володимир Зеленський

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