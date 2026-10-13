Репера P. Diddy з в’язниці забрала швидка

Репера P. Diddy засуджено до чотирьох років тюремного ув’язнення

Американського репера P. Diddy, якого засудили до ув’язнення за схиляння до проституції та незаконне транспортування людей, госпіталізували. Артиста екстрено забрала швидка. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Так, репера P. Diddy доправили до медичного закладу після того, як він травмував голову внаслідок падіння. Причини та деталі не розголошуються, зокрема й обставини, за яких в’язень упав.

Інцидент стався в суботу, 10 жовтня, у колонії FCI Fort Dix у Нью-Джерсі. Репера забрала швидка та того ж дня повернула до в’язниці. Коли він прибув до виправної установи, він був притомним та розмовляв.

Представник репера P. Diddy, справжнє ім’я якого Шон Комбс, прокоментував ситуацію. «Здоров’я та благополуччя Шона є нашою першочерговою турботою, і ми вдячні всім, хто звернувся до нас», – зазначив речник репера Джуда Енгельмаєр.

Офіційних коментарів від виправної установи чи самого репера нині немає. Інші західні ЗМІ також повідомляють, що P. Diddy отримав травму голови, однак за яких обставин – невідомо.

Нагадаємо, репер P. Diddy побився з іншим в’язнем. Ув’язнений нібито образив репера, що закінчилося жорстокою бійкою. Охорона вчасно втрутилася та розборонила засуджених. До цього інциденту Шон Комбс мав певні привілеї у в’язниці. Однак після бійки його помістили в одиночну камеру. До того ж є ймовірність, що тепер його термін не скоротять через неналежну поведінку. Дострокове звільнення Комбса тепер також під питанням.

До слова, американський репер Шон Комбз, більш відомий як P. Diddy, пережив замах на життя у в’язниці, де він перебуває під вартою. За словами друга артиста, вночі до його проник інший ув’язнений, озброєний саморобним ножем. Музикант прокинувся в момент, коли відчув лезо біля свого горла.

Як писав «Главком», американського репера та продюсера Шона Комбса, відомого під псевдонімами P. Diddy, Puff Daddy та Diddy, засудили до чотирьох років і двох місяців тюремного ув’язнення. Вирок пов’язаний зі звинуваченнями у схилянні до проституції та незаконному транспортуванні.