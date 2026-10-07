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Fox News: Інформаційна блокада довкола смерті сибірської науковиці посилює системну кризу режиму Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Fox News: Інформаційна блокада довкола смерті сибірської науковиці посилює системну кризу режиму Путіна
Путін, як відомо, є диктатором і досить суворо контролює інформацію, особливо, яка стосується гучних подій
фото з відкритих джерел

Накопичення системних провалів та брехні поступово підриває внутрішню стабільність у Росії

Спроби російської влади приховати обставини загибелі 28-річної співробітниці Іркутського НДІ протичумних препаратів Дарʼї Шипілової доповнюють перелік системних проблем Кремля. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox News.

Як зазначається, цей біологічний інцидент відбувається на тлі затяжної війни в Україні та поглиблення економічних труднощів РФ.

Російські офіційні структури, зокрема Росспоживнагляд, переконують, що науковиця померла від пневмонії невідомого походження, а патогенів, пов'язаних із її професійною діяльністю, нібито не виявлено.

Утім, за оцінкою ексаналітика ЦРУ Дена Гофмана, подібна секретність є типовою для диктатур і нагадує приховування Радянським Союзом масштабів Афганської війни та Чорнобильської катастрофи. Хоча окремий випадок не повалить режим, накопичення системних провалів та брехні поступово підриває внутрішню стабільність у країні.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу Росії у зв'язку з можливим випадком легеневої чуми в Іркутській області. 

Американський лідер висловив співчуття через ситуацію та зазначив, що сучасні мікроби стають стійкішими до лікування, порівнявши їх із силою армії.

Нагадаємо, в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової було госпіталізовано 189 людей, які контактували з нею. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Водночас «Роскомнадзор» каже про пневмонію невстановленої етіології і запевняє, що дослідження не виявили у зразках мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.

На тлі цих повідомлень Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан посилили санітарно-карантинні заходи. Зокрема, Киргизстан перевів відповідні пункти пропуску на посилений режим, а в Таджикистані мандрівникам вимірюють температуру та перевіряють на можливі симптоми захворювання.

Також, за даними Axios, Білий дім стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон оцінює можливі варіанти дій.

Теги: хвороба путін росія

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Політика

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