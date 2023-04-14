Зеленський відповів на петицію про запровадження статевого виховання в освіті

Петиція з вимогою запровадити обов'язкове статеве виховання в систему освіти за місяць набрала необхідну кількість підписів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів із проханням опрацювати пропозиції, викладені в петиції щодо впровадження обов'язкового статевого виховання в систему освіти України. Про це йдеться у відповіді глави держави на петицію, яка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

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Зеленський зазначив, що питання державної політики у сфері освіти не належить до його конституційних повноважень. Він додав, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Водночас президент зазначив, що державна політика у сфері освіти має задовольняти потреби людини й суспільства.

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«Ураховуючи зазначене, я звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду мене та автора звернення».

Зазначимо, що петиція з вимогою запровадити обов'язкове статеве виховання в систему освіти була опублікована 9 лютого і вже за місяць набрала 25 827 підписів. На думку ініціаторів петиції, Громадського альянсу «Політична дія жінок» і ресурсу «Гендер в деталях», статеве виховання дітей і молоді значно знижує ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також підвищує вік першого статевого акту.

Нагадаємо, що Зеленський ігнорує петицію з вимогою ветувати скандальну реформу. Петиція з вимогою ветувати містобудівний закон №5655 перебуває на розгляді президента вже декілька місяців.

До слова, в Україні зареєстровано електронну петицію щодо заборони популярної соціальної мережі Tik Tok.