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Призначення пенсій в умовах воєнного стану: Зеленський підписав закон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Призначення пенсій в умовах воєнного стану: Зеленський підписав закон
Норми закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх
фото ілюстративне

У період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, незалежно від строку звернення за пенсією. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Документ спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадяни, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії. Вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати заяву та підтверджувальні документи через веб-портал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку.

Ухвалений закон покликаний урегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься:

  • за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
  • у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;
  • у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;
  • за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Норми закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх.

Нагадаємо, триває 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках.

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Теги: пенсія Володимир Зеленський окуповані території закон

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