Атаки на Одещину і Кривий Ріг та Leopard 2 від Іспанії: головне за ніч

Приблизно о півночі у Києві та низці областей України пролунали сирени повітряної тривоги, ворог атакував дронами

Цієї ночі у Києві, а також e низці східних та північних областей фіксувалася загроза ударних дронів. Окупанти вдарили «Шахедами» по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, у місті є влучання. Крім того, ЗСУ відзвітували про вечірній ракетний удар по Одещині. Тим часом Іспанія повідомила, коли надішле Україні шість танків Leopard 2. Тим часом президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради та назвав п’ять ключових причин затягування війни. Водночас Єврокомісія заявила про проведення конференції щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія. «Главком» зібрав у добірку головні події ночі проти 24 березня.

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Атака дронів: у Кривому Розі є влучання

У ніч на 24 березня у Києві, а також у низці північних та східних областей лунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних дронів з північних напрямків, а також С-300 для Харківщини. Під час повітряної тривоги росіяни вдарили «Шахедами» по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Leopard 2 від Іспанії

Іспанія надасть свою першу партію з шести бойових танків Leopard 2A4 Україні до кінця наступного тижня. Крім того, незабаром перевірки та випробування пройдуть ще чотири танки Leopard 2A4, призначені для України.

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Зеленський назвав п’ять причин затягування війни

Президент Володимир Зеленський 23 березня у онлайн-форматі виступив на засіданні Європейської ради та назвав п’ять ключових причин затягування війни:

затримки із постачанням далекобійних ракет для України, що не дає ЗСУ змоги відкинути позиції окупантів, зокрема, від Херсона, Запоріжжя та інших міст, які постійно обстрілюються;

зволікання в передачі сучасних літаків;

затягування з новими санкційними пакетами Європи;

зволікання з реалізацією української формули миру та організацією «саміту миру»;

затягування з інтеграцією України до Євросоюзу.

Збиття ракет на Одещині

Ввечері 23 березня, приблизно о 21:30, Росія завдала ракетного удару з винищувачів по Одеській області. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети класу «повітря-поверхня» Х-59, випущені російськими літаками Су-35 з акваторії Чорного моря.

Конференція про повернення українських дітей

Україна, Польща та Єврокомісія започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрала РФ. Для цього у ЄС організують конференцію, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. «Сьогодні ми знаємо про 16 200 дітей, які були депортовані. Поки що повернулися лише 300. У партнерстві з українцями, прем’єр-міністр (Польщі – ред.) Матеуш Моравецький і я започаткували ініціативу, спрямовану на повернення цих дітей, яких викрала росія. Для цього ми організуємо конференцію. Ми на самому початку дуже важкої роботи», – зазначила вона.