Зеленський годину говорив із Макроном по телефону: про що домовилися

Український та французький президенти скоординували свої дії в контексті найближчих міжнародних заходів

Президент України Володимир Зеленський провів 1 квітня телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Деталі розмови український лідер опублікував у Telegram.

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«У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації #ФормулаМиру», – ідеться в повідомленні Зеленського.

Президент додав, що скоординував із Макроном дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

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Нагадаємо, що Макрон разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідають Китай у перший тиждень квітня. Головна мета візиту – переговори на тему війни Росії проти України.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України.