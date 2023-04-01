Зеленський годину говорив із Макроном по телефону: про що домовилися
Український та французький президенти скоординували свої дії в контексті найближчих міжнародних заходів
Президент України Володимир Зеленський провів 1 квітня телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Деталі розмови український лідер опублікував у Telegram.
«У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації #ФормулаМиру», – ідеться в повідомленні Зеленського.
Президент додав, що скоординував із Макроном дії в контексті найближчих міжнародних заходів.
Нагадаємо, що Макрон разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідають Китай у перший тиждень квітня. Головна мета візиту – переговори на тему війни Росії проти України.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.
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