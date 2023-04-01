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Зеленський годину говорив із Макроном по телефону: про що домовилися

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський годину говорив із Макроном по телефону: про що домовилися
Президенти обговорили оборонну взаємодію України та Франції
фото: Офіс президента

Український та французький президенти скоординували свої дії в контексті найближчих міжнародних заходів

Президент України Володимир Зеленський провів 1 квітня телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Деталі розмови український лідер опублікував у Telegram.

«У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації #ФормулаМиру», – ідеться в повідомленні Зеленського.

Зеленський годину говорив із Макроном по телефону: про що домовилися фото 1

Президент додав, що скоординував із Макроном дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

Нагадаємо, що Макрон разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідають Китай у перший тиждень квітня. Головна мета візиту – переговори на тему війни Росії проти України.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України.

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Теги: Китай Володимир Зеленський переговори Еммануель Макрон

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