Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський та глава МАГАТЕ оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський та глава МАГАТЕ оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС (фото)
фото: Рафаель Гроссі/Твіттер

Гроссі також заявив про повну підтримку МАГАТЕ щодо ядерних об’єктів України

Під час свого візиту у Запоріжжя, президент Володимир Зеленстький разом із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС. Про це Гроссі повідомив у Twitter.

«Дніпровська ГЕС є невід’ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені останні пошкодження дамби», – написав він.

Зеленський та глава МАГАТЕ оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС (фото) фото 1

Гроссі також заявив про повну підтримку МАГАТЕ щодо ядерних об’єктів України.

Раніше повідомлялося, що у ході своєї поїздки Гроссі хоче оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті і підкреслити нагальну необхідність його захисту під час війни в країні. Це вже другий візит Гроссі на територію Запорізької АЕС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, відвідав передові позиції українських воїнів у Запоріжжі.

Теги: Запоріжжя Володимир Зеленський президент МАГАТЕ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вибігали в спідній білизні. З’явилися деталі «бавовни» в Мелітополі
Окупанти вибігали в спідній білизні. З’явилися деталі «бавовни» в Мелітополі
Сьогодні, 11:54
Хлопець розповів, що хотів одягнутися як Зеленський через репутацію «наймужнішого чоловіка»
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
25 березня, 17:15
Зеленський нагородив главу МЗС Литви орденом Ярослава Мудрого (відео)
Зеленський нагородив главу МЗС Литви орденом Ярослава Мудрого (відео)
24 березня, 19:21
Запорізька АЕС вже понад рік перебуває під контролем російських окупантів
МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони на ЗАЕС
23 березня, 06:16
Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: що відомо про постраждалих (фото)
Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: що відомо про постраждалих (фото)
22 березня, 21:03
Вибуховою хвилею пошкоджені будинки
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Підрив «Північного потоку»: Зеленський відповів на звинувачення
Підрив «Північного потоку»: Зеленський відповів на звинувачення
10 березня, 15:37
Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою
Зеленський розповів, як Україна після війни співіснуватиме з Росією
4 березня, 19:09
Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих
Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих
4 березня, 00:31

Події в Україні

Удар по Слов'янську: уже відомо про двох загиблих, п’ятеро поранених у важкому стані (фото)
Удар по Слов'янську: уже відомо про двох загиблих, п’ятеро поранених у важкому стані (фото)
Зеленський та глава МАГАТЕ оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС (фото)
Зеленський та глава МАГАТЕ оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС (фото)
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
Розвідка пояснила, що стоїть за ядерним шантажем Путіна
Розвідка пояснила, що стоїть за ядерним шантажем Путіна
Авдіївка в «червоній зоні». Військові терміново звернулися до українців (відео)
Авдіївка в «червоній зоні». Військові терміново звернулися до українців (відео)
Україна може посилити мобілізацію. Арахамія назвав причину
Україна може посилити мобілізацію. Арахамія назвав причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
59K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
30K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
24K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
22K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
20K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту