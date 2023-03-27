Зеленський та глава МАГАТЕ оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС (фото)

Гроссі також заявив про повну підтримку МАГАТЕ щодо ядерних об’єктів України

Під час свого візиту у Запоріжжя, президент Володимир Зеленстький разом із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС. Про це Гроссі повідомив у Twitter.

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«Дніпровська ГЕС є невід’ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені останні пошкодження дамби», – написав він.

Гроссі також заявив про повну підтримку МАГАТЕ щодо ядерних об’єктів України.

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Раніше повідомлялося, що у ході своєї поїздки Гроссі хоче оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті і підкреслити нагальну необхідність його захисту під час війни в країні. Це вже другий візит Гроссі на територію Запорізької АЕС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, відвідав передові позиції українських воїнів у Запоріжжі.