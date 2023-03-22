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Зеленський ігнорує петицію з вимогою ветувати скандальну реформу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський ігнорує петицію з вимогою ветувати скандальну реформу
Українці давно вимагають ветувати скандальну містобудівну реформу
фото з відкритих джерел

Петиція з вимогою ветувати містобудівний закон №5655 перебуває на розгляді президента вже три місяці

100 днів на розгляді перебуває петиція з вимогою ветувати скандальну містобудівну реформу. Жодної реакції від президента Володимира Зеленського громадяни не отримали, попри визначені законодавством десять робочих днів на розгляд. Про це повідомляє Рух «Чесно».

Координаторка Руху «Чесно» Віта Думанська зазначає, що ігнорування інструменту петицій, який під час воєнного стану чи не єдиний дає громадянам доступ до прийняття рішень, є неприпустимим.

«За таких умов складно говорити про дотримання державою принципів відкритості. Офіс президента має зробити все, щоб інструмент петицій запрацював як має, а уряд та Верховна Рада мають не імітувати бурхливу діяльність, а серйозно ставитись до напрацювання ключових політик, яких вимагає суспільство», – зазначає Думанська.

За проєкт № 5655 нардепи проголосували майже мінімальною кількістю голосів (228 із необхідних 226) ще 8 грудня. Для цього були залучені голоси фігурантів Реєстру держзрадників з колишньої ОПЗЖ, зокрема Нестор Шуфрич та Олександр Качний. Проти містобудівної реформи виступили громадський сектор, ЗМІ та органи місцевого самоврядування. Також на ризиках цього проєкту у спілкуванні з представниками «Великої сімки» наголосила НАЗК. 

У день голосування за скандальний закон петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, а загалом її підтримали понад 42 тисячі громадян. Вони просять застосувати право вето, надане президенту Конституцією. Проте і петицію, і обов’язок ветувати або підписати закон президент ігнорує вже понад три місяці.

Зеленський ігнорує петицію з вимогою ветувати скандальну реформу фото 1
Конституція України

Однією з ключових проблем, які містить проєкт закону №5655 – це те, що громадяни України не зможуть якісно впливати на відбудову країни, а забудовники будуть контролювати самі себе. 

Нагадаємо, що нещодавно Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування. Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав головну загрозу у випадку ухвалення законопроєкта.

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Теги: Верховна Рада реформа закон Володимир Зеленський президент петиція Офіс президента

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