Президент Євроради перервав свій візит до Китаю через погрози Орбана

Мішель скоротить поїздку Китаю, оскільки Орбан виступає з новою погрозою через заявку України на вступ до ЄС

Прем'єр Угорщини виступає категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель припинить свій візит до Пекіна, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС, який відбудеться у грудні. Про це повідомляє Politico.

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«Мішель, який поїхав до Китаю на перший із 2019 року особистий саміт ЄС-Китай, повернеться до Брюсселя, щоб продовжити переговори з лідерами щодо подальших дій», – йдеться в матеріалі.

Видання пише, що в листі від 4 грудня Орбан закликав Мішеля зняти переговори про вступ України з порядку денного майбутнього саміту Європейської ради. «Я з усією повагою закликаю вас не закликати Європейську раду ухвалити рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу», – написав Орбан.

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Прем'єр Угорщини виступає категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС після того, як Європейська комісія схвалила початок переговорів про членство в листопаді, і пригрозив накласти вето на заплановану допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Мішель тепер раніше повернеться з китайської столиці після першого дня зустрічей у четвер – почасти через те, що в нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, щоб поговорити з лідерами ЄС так, щоб Китай їх не підслуховував.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав нового листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він закликав не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС.

Також кілька тижнів тому Єврокомісія оприлюднила звіт. У документі вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Для того, щоб вони почалися, потрібне відповідне рішення всіх країн ЄС. Це питання лідери держав-членів обговорять на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

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У той же час Угорщина вже відкрито заявила про те, що виступає проти переговорів щодо вступу України до ЄС.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс у питанні початку переговорів про вступ України до Європейського союзу