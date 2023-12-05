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Президент Євроради перервав свій візит до Китаю через погрози Орбана

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Євроради перервав свій візит до Китаю через погрози Орбана
Мішель скоротить поїздку Китаю, оскільки Орбан виступає з новою погрозою через заявку України на вступ до ЄС
фото з відкритих джерел

Прем'єр Угорщини виступає категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель припинить свій візит до Пекіна, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС, який відбудеться у грудні. Про це повідомляє Politico.

«Мішель, який поїхав до Китаю на перший із 2019 року особистий саміт ЄС-Китай, повернеться до Брюсселя, щоб продовжити переговори з лідерами щодо подальших дій», – йдеться в матеріалі.

Видання пише, що в листі від 4 грудня Орбан закликав Мішеля зняти переговори про вступ України з порядку денного майбутнього саміту Європейської ради. «Я з усією повагою закликаю вас не закликати Європейську раду ухвалити рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу», – написав Орбан.

Прем'єр Угорщини виступає категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС після того, як Європейська комісія схвалила початок переговорів про членство в листопаді, і пригрозив накласти вето на заплановану допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Мішель тепер раніше повернеться з китайської столиці після першого дня зустрічей у четвер – почасти через те, що в нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, щоб поговорити з лідерами ЄС так, щоб Китай їх не підслуховував.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав нового листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він закликав не виносити на порядок денний рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС. 

Також кілька тижнів тому Єврокомісія оприлюднила звіт. У документі вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Для того, щоб вони почалися, потрібне відповідне рішення всіх країн ЄС. Це питання лідери держав-членів обговорять на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

У той же час Угорщина вже відкрито заявила про те, що виступає проти переговорів щодо вступу України до ЄС.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс у питанні початку переговорів про вступ України до Європейського союзу

Теги: Єврокомісія саміт Китай Угорщина Віктор Орбан Еммануель Макрон погрози Європейський союз

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