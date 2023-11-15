Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Сан-Франциско відбулися протести перед зустріччю Байдена та Сі Цзіньпіна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Сан-Франциско відбулися протести перед зустріччю Байдена та Сі Цзіньпіна
Перед початком зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна відбулися протести
фото: Reuters

Протестувальники виступали проти китайської влади та критикували саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

У центрі Сан-Франциско перед початком зустрічі президента США Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна відбулися протести. Про це повідомляє Reuters. 

Близько 150 осіб зібралися на перехресті поблизу конференц-центру міста о 8 годині ранку за місцевим часом. Група блокувала проїзд учасникам конференції, утворюючи живий ланцюг. 

У Сан-Франциско відбулися протести перед зустріччю Байдена та Сі Цзіньпіна фото 1
фото: Reuters

Протестувальники виступили проти китайської влади, критикували саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та адміністрацію Байдена, закликали до дій щодо зміни клімату та висловлювали підтримку палестинцям.

Пема Дома, виконавча директорка організації «Студенти за вільний Тибет» сказала, що організатори протесту очікували сотні людей, які виступають проти політики Сі Цзіньпіна.

«Ми можемо сказати, що це буде найбільший протест під час двосторонніх переговорів, проведених тут у Сполучених Штатах, за часи Сі Цзіньпіна як диктатора Китаю», – сказала вона.

5 фото
На весь екран
Люди протестують проти президента Китаю Сі Цзіньпіна
фото: Reuters

Окрім противників Китаю на місті зустрічі Байдена і Сі з’явилися й прихильники країни. Вони махали китайськими та американськими прапорами, а також плакатами з обома прапорами разом.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та проведення переговорів із президентом США Джо Байденом. 

Повідомлялося, що президент Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін обговорять посилення комунікації та управління конкуренцією під час зустрічі. У Білому домі очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР. 

Джерела у Білому домі зазначають, що на зустрічі також обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту тощо.

Читайте також: США хочуть зберегти світове лідерство, а Китай – збільшити свій вплив
Теги: саміт Китай протест президент Сі Цзіньпін США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія необхідно показово і дуже суворо покарати
Новий світовий порядок та Третя світова війна
27 жовтня, 14:01
Байден зазначив, що Сполучені Штати планують зберегти «повністю забезпеченою» ізраїльську систему ППО «Залізний купол»
Байден проситиме Конгрес США про «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю
18 жовтня, 19:07
Щомісячна підтримка України буде зменшена на $275 млн
США планують зменшити розмір щомісячної допомоги Україні
20 жовтня, 22:49
Серед кандидатів на посаду є найрейтинговіший республіканець
Посада спікера Конгресу США: з'явилося дев'ять кандидатів від республіканців
23 жовтня, 06:03
Зеленський запросив американський бізнес інвестувати в Україну та пообіцяв усебічну підтримку
До Ради директорів «Київстару» увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
Вчора, 09:02
Японський винищувач F-35A на австралійській авіабазі
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
30 жовтня, 12:40
Після прийняття рішення про створення роботів акції китайських робототехнічних компаній різко зросли
Китай планує створити людиноподібних роботів до 2025 року
4 листопада, 07:57
США розгорнули на Близькому Сході авіаносні ударні групи
Пентагон озвучив чотири цілі США на Близькому Сході
7 листопада, 06:29
Трамп погрожує судити своїх конкурентів і критиків
Гілларі Клінтон порівняла Трампа з Гітлером
9 листопада, 06:48

Соціум

У Сан-Франциско відбулися протести перед зустріччю Байдена та Сі Цзіньпіна
У Сан-Франциско відбулися протести перед зустріччю Байдена та Сі Цзіньпіна
Росія вперше в історії не увійшла до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО
Росія вперше в історії не увійшла до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО
З’явилися супутникові знімки заводу з виробництва іранських дронів у РФ
З’явилися супутникові знімки заводу з виробництва іранських дронів у РФ
Time обрав 100 найкращих книг 2023 року: жодної української, проте одна про любов до Росії
Time обрав 100 найкращих книг 2023 року: жодної української, проте одна про любов до Росії
В обхід санкцій Москва купила канадську систему для виявлення дронів
В обхід санкцій Москва купила канадську систему для виявлення дронів
Сербія пояснила, чому відмовилася екстрадувати одіозного ексгенерала СБУ
Сербія пояснила, чому відмовилася екстрадувати одіозного ексгенерала СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Контрнаступ ЗСУ: Повітряні сили звернулися до українців із проханням
15K
У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому
6291
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
4155
Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем
3950
Про Ірину Фаріон. Не промовчу!
3824
Мандрівники тисячами їдуть до Туреччини, і в них є новий вагомий мотив

Новини

16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16
Найуспішніший підрядник армії. Forbes розповів, над чим працює зараз «Українська Бронетехніка»
Вчора, 13:10
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
Вчора, 12:07
До Ради директорів «Київстару» увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
Вчора, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту