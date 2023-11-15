У Сан-Франциско відбулися протести перед зустріччю Байдена та Сі Цзіньпіна

Перед початком зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна відбулися протести

Протестувальники виступали проти китайської влади та критикували саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

У центрі Сан-Франциско перед початком зустрічі президента США Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна відбулися протести. Про це повідомляє Reuters.

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Близько 150 осіб зібралися на перехресті поблизу конференц-центру міста о 8 годині ранку за місцевим часом. Група блокувала проїзд учасникам конференції, утворюючи живий ланцюг.

фото: Reuters

Протестувальники виступили проти китайської влади, критикували саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та адміністрацію Байдена, закликали до дій щодо зміни клімату та висловлювали підтримку палестинцям.

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Пема Дома, виконавча директорка організації «Студенти за вільний Тибет» сказала, що організатори протесту очікували сотні людей, які виступають проти політики Сі Цзіньпіна.

«Ми можемо сказати, що це буде найбільший протест під час двосторонніх переговорів, проведених тут у Сполучених Штатах, за часи Сі Цзіньпіна як диктатора Китаю», – сказала вона.

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Люди протестують проти президента Китаю Сі Цзіньпіна фото: Reuters

Окрім противників Китаю на місті зустрічі Байдена і Сі з’явилися й прихильники країни. Вони махали китайськими та американськими прапорами, а також плакатами з обома прапорами разом.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та проведення переговорів із президентом США Джо Байденом.

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Повідомлялося, що президент Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін обговорять посилення комунікації та управління конкуренцією під час зустрічі. У Білому домі очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР.

Джерела у Білому домі зазначають, що на зустрічі також обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту тощо.