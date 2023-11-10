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Стало відомо, коли може відбутися четвертий мирний саміт щодо України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли може відбутися четвертий мирний саміт щодо України
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква
фото з відкритих джерел

Україна організує четверту зустріч радників з питань національної безпеки наприкінці листопада або на початку грудня

Глобальний мирний саміт, який ініціює Україна, може відбутися вже в лютому наступного року. Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив агентству Reuters.

За його словами, Україна організує четверту зустріч радників з питань національної безпеки наприкінці листопада або на початку грудня.

«Глобальний саміт (миру – ред.) може відбутися в лютому 2024 року… Саміт обов'язково відбудеться, він визначить як символічний початок практичної реалізації української Формули миру, так і підведе підсумки всіх тих результатів, які вже досягнуті на цьому шляху», – зауважив Жовква.

Він визнав, що події на Близькому Сході впливають на пріоритети порядку денного для країн регіону, але нагадав, що в переговорах минулого місяця на Мальті взяли участь Саудівська Аравія, Бахрейн і Катар.

«Нам не потрібен саміт заради саміту. Ми говоримо про максимально широке залучення лідерів Глобального Півдня. Тому ми маємо ретельно продумати час і місце проведення саміту», – зауважив Жовква.

Нагадаємо, на Мальті пройшла третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації «формули миру» президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні.

До слова, Володимир Зеленський під час зустрічі щодо української «формули миру» на рівні радників і спеціальних представників, що відбулася на Мальті, заявив, що є необхідність об'єднатись, щоб створити спільний план реалізації «формули миру».

Теги: Катар Україна Володимир Зеленський Саудівська Аравія саміт

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