«Велика сімка» закликала до гуманітарних пауз у Газі
Лідери G7 не говорили про припинення вогню, але закликали до гуманітарних пауз
Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) у спільній заяві за підсумками дводенної зустрічі в Токіо закликали до гуманітарних пауз у боях між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у Секторі Гази для доставки гуманітарних вантажів. Про це пише The New York Times.
«Ми наголошуємо на необхідності захищати цивільних і дотримуватися норм міжнародного права, зокрема гуманітарного права», – йдеться в заяві G7.
Міністри закордонних справ «Великої сімки» не говорили про припинення вогню, а закликали до гуманітарних пауз та коридорів, щоб доставити невідкладно потрібну допомогу, забезпечити пересування цивільних і звільнення заручників.
Також міністри G7 висловили стурбованість інцидентами з нападами ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан на місцеве палестинське населення.
У заяві закликали до розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі двох держав як єдиного способу до справедливого, тривалого і безпечного миру.
Нагадаємо, пропускний пункт «Рафах» на кордоні між Єгиптом і сектором Гази був закритий з міркувань безпеки.
Раніше повідомлялося, що Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази. Процес триватиме кілька днів.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ситуація у Газі – це «криза людства».
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