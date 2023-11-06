Зеленський вперше за 20 років відновив контакт з президентом Сьєрра-Леоне

Зеленський обговорив формулу миру та успішну зустріч радників на Мальті

Зеленський привітав президента Сьєрра-Леоне з обранням до Ради безпеки ООН на 2024-2025 роки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо. Це перший контакт між главами двох держав за 20 років. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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За словами президента України, він привітав Сьєрра-Леоне з обранням до Ради безпеки ООН на 2024-2025 роки та висловив сподівання на продовження підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

«Обговорили нашу формулу миру, успішну зустріч радників на Мальті та консолідацію підтримки нашого бачення миру серед африканських країн, у тому числі і на регіональних майданчиках», – наголосив Зеленський.

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За словами очільника України, він також розповів своєму колезі про ініціативу «Зерно з України» та запросив на другий саміт у її межах.

Нагадаємо, Африка зацікавлена не лише в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва.