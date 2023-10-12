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Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms
Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

У новому пакеті військової допомоги США для України нема далекобійних ракет

Передача Україні ракет Atacms не виключається. У процесі війни змінюються потреби, які США передають українській армії.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».
 
«Передача Atacms не виключена. Ми продовжуємо переглядати додаткові спроможності, яких Україна потребує», - сказав він.

За його словами, він зараз не в тій позиції, аби щось оголошувати на тему ракет Atacms.

«Лише скажу: відповідно до того як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, ці видозміни будуть продовжуватись», – додав Кірбі.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні.

Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Як повідомлялося, Сполучені Штати готові надіслати ЗСУ ракети Atacms з касетною частиною,  коли президент Джо Байден схвалить передачу. 

До відома, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Українські сили не застосовуватимуть далекобійні ракети Atacms для ударів по території Російської Федерації. 

Нагадаємо, міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало про новий пакет військової допомоги Україні. 

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Теги: земля війна Україна президент Олексій Данілов

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