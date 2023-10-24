Вибори під час війни: Стефанчук повідомив, після чого буде ухвалене рішення

За словами Стефанчука, для проведення виборів під час війни необхідно розв'язати «п'ять-шість» дуже важливих проблем, перша з яких – як забезпечити правом голосувати і бути обраним до органів влади українських військовослужбовців

Руслан Стефанчук: «Я звернувся до своїх колег-парламентаріїв із багатьох парламентів із проханням: дайте, будь ласка, досвід ваших парламентів»

Керівництво Верховної Ради звернулося до парламентів інших країн, щоб вивчити досвід проведення виборів під час війни. Про це заявив голова Ради Руслан Стефанчук, пише «Інтерфакс-Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я звернувся до своїх колег-парламентаріїв із багатьох парламентів із проханням: дайте, будь ласка, досвід ваших парламентів, як проводили ви чи не проводили вибори під час війни. І зараз ми обмінюємося цими досвідами. Я думаю, що найближчим часом ми матимемо якесь рішення», – заявив Стефанчук.

Також голова парламенту уточнив, що в українському законодавстві є певні неузгодженості щодо можливості або неможливості проведення виборів як на парламентському рівні, так і на президентському. «Ми зараз обговорюємо ці питання», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Стефанчука, для проведення виборів під час війни необхідно розв'язати «п'ять-шість» дуже важливих проблем, перша з яких – як забезпечити правом голосувати і бути обраним до органів влади українських військовослужбовців.

Другим питанням, яке необхідно вирішити для проведення виборів, на думку голови Верховної Ради, є те, яким чином братимуть участь у голосуванні українські біженці, яких сьогодні за межами України близько 7 млн.

За його словами, також треба вирішити питання, як організувати вибори на тимчасово окупованих територіях і питання фінансування. Також лишається відкритим питання вільного доступу до медіа під час виборчої кампанії.

«І в цей період нам треба зрозуміти, як забезпечити вільний доступ до медіа, але не дати водночас Росії використати свободу слова для поширення своїх наративів усередині країни», – наголосив спікер українського парламенту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стефанчук також зазначив, що є ще більш дрібні питання, які стосуються проведення виборів. «Але я думаю, коли ми знайдемо відповіді на ці основні п'ять, Україна може ухвалити рішення про проведення виборів», – зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні можуть відбутися вибори тільки у разі, якщо «парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування».