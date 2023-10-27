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США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії – Пентагон

Діана Гасюк
glavcom.ua
США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії – Пентагон
фото з відкритих джерел

Джо Байден наказав завдати високоточних ударів по двох об’єктах у східній Сирії

У відповідь на серію атак, які здійснили ополченці, підтримувані Іраном, на американські військові бази на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об’єктах в Сирії. Про це йдеться у заяві Пентагону. 

Міністр оборони США, Ллойд Остін, повідомив, що президент США Джо Байден наказав завдати високоточних ударів по двох об’єктах у східній Сирії, які використовували Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.

«Ці високоточні удари в цілях самооборони є відповіддю на серію триваючих і здебільшого невдалих атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном ополченців, які почалися 17 жовтня», – йдеться в повідомленні Пентагону.

У відомстві також зазначили, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають наміру чи бажання брати участь у подальших військових діях, але ці підтримувані Іраном атаки проти американських сил є неприйнятними та мають бути припинені.

«Іран хоче приховати свою участь і заперечувати свою роль у цих нападах на наші сили. Ми їм не дозволимо. Якщо атаки ставлеників Ірану на війська США продовжаться, ми без вагань вживемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу», – заявили в Міноборони США.

Раніше повідомлялося, що США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.

Нагадаємо, військові бази США на Близькому Сході зазнали атаки дронів.

Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Нібито зафіксовано «прямі попадання». 

Зазначається, що атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.

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Теги: Міноборони військові президент

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