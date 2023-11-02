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Будівництво військового меморіального кладовища: Київрада готує звернення до президента та уряду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Будівництво військового меморіального кладовища: Київрада готує звернення до президента та уряду
Кличко переконаний, що Національний військовий меморіал має бути розташований у Києві
фото: Новинарня

Віталій Кличко: «Питання створення Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового так і залишаються невирішеними»

Сьогодні, 2 листопада, Київрада готує звернення до президента України та уряду вжити заходів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку сесії Київради.

«Із резонансних і болючих питань, які хвилюють сьогодні киян і суспільство загалом, – це створення Меморіального кладовища для поховань наших Героїв. І сьогодні Київрада повинна звернутися до Президента України та Уряду вжити заходів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища. Бо, як ви знаєте, ми зверталися і пропонували чотири локації для розміщення Національного військового меморіального кладовища, кожна із яких опрацьовувалась разом з Урядом. Парламент у травні цього року ухвалив спеціальний закон. Його підписав голова Верховної Ради України, але не підписав президент», – зазначив мер Києва.

Очільник столиці наголосив, що цей закон мав би врегулювати проблемні питання створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні. «Натомість, у серпні Уряд ухвалив постанову, якою визначив нове місце розташування Національного Меморіалу – на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району. Відтак, питання створення Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового так і залишаються невирішеними», – підкреслив Кличко.

Мер столиці переконаний, що Національний військовий меморіал має бути розташований на території столиці – в Києві. Аби віддати належну шану полеглим Захисникам та Захисницям України. І на знак поваги до членів родин наших Героїв.

До відома, у Міністерстві у справах ветеранів України планують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив перенести місце створення Національного військового меморіального кладовища (НВМК) з Києва до Гатного у Фастівському районі Київської області.

Читайте також: Хто зриває створення військового кладовища у Києві? Нардеп В'ятрович звернувся до президента

Теги: кладовище парламент президент будівництво Київрада Віталій Кличко

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