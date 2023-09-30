Африка готова розмістити на своїй території виробництво української зброї – Кулеба

За словами міністра, попит на продаж і виробництво зброї, виготовленої в Україні, буде дуже високим

Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції до початку повномасштабної війни

Африка зацікавлена не лише в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Форумі оборонних індустрій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції до початку повномасштабної війни. Сьогодні Африка чекає повернення українських компаній на цей ринок для продажу зброї. Поки що ця опція, зрозуміло, закрита. В одній африканській країні, спілкуючись із лідером цієї країни, він так довірливо подивився мені в очі і каже: «Вам стільки зброї вже надіслали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділіться з нами?» Тобто, там інше сприйняття наших потреб», – сказав Кулеба на панельній дискусії в рамках міжнародного Форуму оборонних індустрій.

За словами міністра, попит на продаж і виробництво зброї, виготовленої в Україні буде дуже високим, тому що наша країна їм зрозуміла як партнер. Глава МЗС також певен, що Африка повернеться в топ ринків для українських виробників зброї і їхніх західних партнерів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 30 вересня Володимир Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій і оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.

Також президент оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу.

Крім того, Зеленський назвав необхідні інструменти для перемоги України.

До слова, в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд.