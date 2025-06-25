Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський вперше за час війни зʼявився у класичному костюмі на саміті НАТО

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський вперше за час війни зʼявився у класичному костюмі на саміті НАТО
Перший випадок з початку повномасштабної війни, коли український лідер відійшов від звичного образу у стилі мілітарі
фото: скріншот з відео

З моменту російського вторгнення у лютому 2022 року, Володимир Зеленський незмінно з'являвся на публіці у стилі мілітарі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 червня 2025 року, зробив помітний крок, з'явившись на саміті НАТО у класичному костюмі. Це стало першим випадком з початку повномасштабної війни, коли український лідер відійшов від звичного образу у стилі мілітарі. Про це повідомляє «Главком».

З моменту російського вторгнення у лютому 2022 року, Володимир Зеленський незмінно з'являвся на публіці у футболках кольору хакі або інших елементах військового одягу, що стало своєрідним символом стійкості, єднання з українськими військовими та щоденної боротьби за свободу. Цей образ підкреслював, що Україна перебуває у стані війни, і її лідер розділяє цей тягар зі своїм народом.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Сьогоднішня поява у класичному діловому костюмі на ключовому саміті НАТО може мати глибоке символічне значення.

Очікується, що на саміті НАТО будуть обговорюватися критично важливі питання щодо підтримки України, її майбутнього в Альянсі та зміцнення європейської безпеки.

Нагадаємо, у нідерладському місті Гаага проходить саміт НАТО. Світові лідери опублікували перші заяви, що пов'язані з Україною. «Главком» публікує головні заяви лідерів.

Президент Франції Еммануель Макрон вже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Франція залишається непохитною у підтримці України.

«Попри те, що Україна вже понад три місяці дотримується режиму припинення вогню, запропонованого президентом Трампом, Росія й далі відмовляється від миру. Вона бомбить, вбиває, порушує міжнародне право і не несе відповідальності за свої дії. Росія не може безкарно продовжувати вбивати. Ми разом із партнерами і надалі тиснутимемо, щоб досягти стійкого й надійного миру в Україні», – написав Макрон.

Читайте також:

Теги: НАТО Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зенітні дрони проти шахедів: чому розвиток не настав?
Чому Україна програє війну дронів і як це змінити
20 червня, 21:07
«З Маском покінчено». Улюбленець Трампа згорів, як SpaceX
«З Маском покінчено». Улюбленець Трампа згорів, як SpaceX Міжнародна політика
30 травня, 16:40
Зеленський підкреслив, що Росія намагається «зробити з дипломатії посміховисько»
Санкції проти Росії та 500% мита проти її союзників: Зеленський зустрівся з сенатором США
30 травня, 21:05
Сили ППО збили 56 ворожих дронів
Повітряні сили повідомили про особливу атаку «шахедів» цієї ночі
29 травня, 10:01
Найважчим днем на фронті було 4 травня, коли противник здійснив 269 штурмових дій
У травні росіяни суттєво підвищили інтенсивність свої атак: статистика
2 червня, 06:18
Зеленський: Обговорили підсумки мого візиту до Берліна та реалізацію всіх наших домовленостей
Переговори у Стамбулі та санкції проти РФ. Зеленський провів розмову з Мерцом
4 червня, 17:54
Путін хоче відвернути увагу міжнародної спільноти від військової агресії проти України
Як Путін намагається відвернути увагу світу від війни: аналіз ISW
16 червня, 06:17
Ісраель Кац заявив, що знищено репресивну зброєю іранського диктатора
Ізраїль знищив штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану
18 червня, 16:58
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
21 червня, 14:53

Політика

Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
У Раді з’явився законопроєкт, який дозволить замінити Шмигаля
У Раді з’явився законопроєкт, який дозволить замінити Шмигаля
Справа Чернишова. Віцепрем'єр просить перенести суд
Справа Чернишова. Віцепрем'єр просить перенести суд
Зеленський вперше за час війни зʼявився у класичному костюмі на саміті НАТО
Зеленський вперше за час війни зʼявився у класичному костюмі на саміті НАТО
Евакуація українців з Ірану. Розвідка повідомила деталі операції
Евакуація українців з Ірану. Розвідка повідомила деталі операції
«Освіжити» Шмигаля. Чи реальна відставка прем’єра-рекордсмена?
«Освіжити» Шмигаля. Чи реальна відставка прем’єра-рекордсмена?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 червня 2025
9145
Ексголова Тернопільської облради може отримати ще один вирок: деталі
7507
Прогноз магнітних бур на 25-27 червня: якою буде сонячна активність
6944
Бойові машини та карти 1941 року. Стало відомо, що Генштаб витребував у Музею Другої світової на початку російського вторгнення
6362
Втрати ворога станом на 25 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Вчора, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua