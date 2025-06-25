Зеленський вперше за час війни зʼявився у класичному костюмі на саміті НАТО

Перший випадок з початку повномасштабної війни, коли український лідер відійшов від звичного образу у стилі мілітарі

З моменту російського вторгнення у лютому 2022 року, Володимир Зеленський незмінно з'являвся на публіці у стилі мілітарі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 червня 2025 року, зробив помітний крок, з'явившись на саміті НАТО у класичному костюмі. Це стало першим випадком з початку повномасштабної війни, коли український лідер відійшов від звичного образу у стилі мілітарі. Про це повідомляє «Главком».

З моменту російського вторгнення у лютому 2022 року, Володимир Зеленський незмінно з'являвся на публіці у футболках кольору хакі або інших елементах військового одягу, що стало своєрідним символом стійкості, єднання з українськими військовими та щоденної боротьби за свободу. Цей образ підкреслював, що Україна перебуває у стані війни, і її лідер розділяє цей тягар зі своїм народом.

Сьогоднішня поява у класичному діловому костюмі на ключовому саміті НАТО може мати глибоке символічне значення.

Очікується, що на саміті НАТО будуть обговорюватися критично важливі питання щодо підтримки України, її майбутнього в Альянсі та зміцнення європейської безпеки.

Нагадаємо, у нідерладському місті Гаага проходить саміт НАТО. Світові лідери опублікували перші заяви, що пов'язані з Україною. «Главком» публікує головні заяви лідерів.

Президент Франції Еммануель Макрон вже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Франція залишається непохитною у підтримці України.

«Попри те, що Україна вже понад три місяці дотримується режиму припинення вогню, запропонованого президентом Трампом, Росія й далі відмовляється від миру. Вона бомбить, вбиває, порушує міжнародне право і не несе відповідальності за свої дії. Росія не може безкарно продовжувати вбивати. Ми разом із партнерами і надалі тиснутимемо, щоб досягти стійкого й надійного миру в Україні», – написав Макрон.