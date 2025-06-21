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І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
фото: Офіс президента

Глава держави прокоментував питання необхідних санкцій і звернув увагу на досі не закриту проблему постачання верстатів для російського ВПК

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри міжнародні санкції, РФ продовжує отримувати високотехнологічне обладнання. За його словами, Москва планує найближчим часом закупити ще 860 сучасних верстатів для свого оборонно-промислового комплексу, і поставки йдуть із низки країн. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Російська Федерація отримує верстати від деяких країн – верстати, які у них працюють на виробництво зброї. Найближчим часом вони хочуть отримати 860 додаткових верстатів для свого оборонно-промислового комплексу. Що важливо, 52 компанії із Китаю поставляють ці верстати. 15 компаній від Тайваню, від Німеччини 13 компаній, від Чехії вісім компаній, від Південної Кореї шість компаній, Японія три компанії, Індія три компанії, одна компанія зовсім трішки поставляє компоненти з США. Є навіть назви цих компаній, вони відомі», – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що Україна передала детальну інформацію про постачальників обладнання для російського ВПК усім країнам-партнерам, зокрема ЄС і США. Він наголосив, що це є частиною нового підходу в боротьбі з РФ і висловив прохання накласти санкції на всі згадані компанії.

«Так як сучасні верстати, які поставлялися сучасними світовими компаніями, важливо, що вони працюють з електронікою на відстані. І ці компанії можуть реально їх відключити, і ці верстати не будуть працювати. І це реально уповільнення процесу. Тобто це без зброї як роззброювати Росію, важливий момент. Сьогодні служба зовнішньої розвідки показала мені список, там 26 країн, в які вони відправили відповідну інформацію», – підкреслив глава України.

Зеленський додав: «Велика робота у нас по санкціях проводиться. І зараз ми на «Сімці» обговорили пакет Британії, вони його зробили, пакет Канади зробили і нові будуть кроки. Також ми обговорили з Урсулою 18-й пакет. Він буде».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб. До санкційного списку потрапили підприємства російського військово-промислового комплексу та кілька китайських компаній, які постачають РФ комплектуючі та обладнання в обхід санкцій. Під обмеження потрапили й інші оборонні підприємства РФ. Деякі з них діють на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомлялося, лідери країн «Великої сімки» розглянуть усі варіанти посилення тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився підтримати посилення санкцій проти Росії.

До слова, Австралія вперше запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ. Під обмеження потрапили 60 суден.

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Теги: росія санкції Володимир Зеленський

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