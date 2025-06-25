Саміт НАТО у Нідерландах: перші заяви про Україну

Прийняття країни, яка перебуває у стані війни з Росією, негайно втягне ЄС у прямий конфлікт – Орбан

У нідерладському місті Гаага проходить саміт НАТО. Світові лідери опублікували перші заяви, що пов'язані з Україною. «Главком» публікує головні заяви лідерів.

Президент Франції Еммануель Макрон вже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Франція залишається непохитною у підтримці України.

«Попри те, що Україна вже понад три місяці дотримується режиму припинення вогню, запропонованого президентом Трампом, Росія й далі відмовляється від миру. Вона бомбить, вбиває, порушує міжнародне право і не несе відповідальності за свої дії. Росія не може безкарно продовжувати вбивати. Ми разом із партнерами і надалі тиснутимемо, щоб досягти стійкого й надійного миру в Україні», – написав Макрон.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна між Росією та Україною має завершитися.

Рубіо написав: «На сьогоднішньому засіданні Ради НАТО-Україна я ще раз наголосив: військового вирішення не існує – лише дипломатичне».

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом на полях саміту НАТО та заявив, що війна Путіна в Україні чітко показала, наскільки критичною є безпека Балтії для сили НАТО.

Тим часом лунали й інші заяви від політиків. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Зеленського та заявив, що Європейський Союз був заснований для забезпечення миру та добробуту своїх держав-членів.

«Прийняття країни, яка перебуває у стані війни з Росією, негайно втягне ЄС у прямий конфлікт. Несправедливо очікувати, що якась із держав-членів піде на такий ризик», – написав він.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав, що президент Зеленський не братиме участі в офіційному саміті 25 червня.

«Від 2022 року це перший випадок, коли фокус саміту не зосереджено на збільшенні підтримки Україні, а на колективному зміцненні та розвитку обороноздатності союзників. Нарешті, більше не панує повністю штучний підхід, згідно з яким захист НАТО означає захист України. Переміг здоровий глузд: НАТО – це захист союзників», –написав Сіярто.

Цьогоріч на саміті НАТО відбулось тільки засідання Ради НАТО-Україна за участі Зеленського. «Показово, що українцям вдалося досягти лише цього», – продовжив глава угорського МЗС.

Трамп та Ердоган зустрілись на полях саміту НАТО. Ердоган наголосив «на важливості тісного діалогу для якнайшвидшого мирного врегулювання війни між Росією та Україною».