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Країни НАТО занепокоєні заявою Трампа про пʼяту статтю – FT

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Країни НАТО занепокоєні заявою Трампа про пʼяту статтю – FT
Дональд Трамп висловив сумніви щодо зобов’язань Вашингтона за статтею пʼятою про взаємну оборону
фото з відкритих джерел

Глава США стверджував, що може відмовитися від захисту союзників у разі нападу

Лідери НАТО готуються до можливого переосмислення президентом США Дональдом Трампом пʼятої статті Північноатлантичного договору, що гарантує взаємну оборону союзників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За словами трьох європейських чиновників, коментарі Трампа викликали занепокоєння і можуть ускладнити саміт НАТО в Гаазі, де очікується підтвердження відданості США трансатлантичним зобов’язанням.

Трамп заявив, що відданість Вашингтона статті пʼятій «залежить від вашого визначення»: «Я відданий тому, щоб бути їхніми друзями. Я дам вам точне визначення, коли приїду туди». Один із чиновників розповів виданню: «Саміт залежить від того, що вирішить Трамп. Ми всі просто сидимо тут і чекаємо, що він скаже нам, чи буде він захищати Європу».

Зазначається, що раніше Трамп погрожував захищати лише тих союзників, які збільшують витрати на оборону, що посилює занепокоєння європейських лідерів. Колишній співробітник Ради національної безпеки Білого дому Торрі Таусіг зазначив: «Це останнє, що хотів би почути генеральний секретар НАТО Марк Рютте або союзники по НАТО, оскільки весь саміт був ретельно відрежисований, щоб забезпечити прихильність США до НАТО й уникнути будь-яких розбіжностей з Трампом».

Марк Рютте намагався зробити саміт комфортним для президента США, скоротивши його тривалість та похваливши Трампа за стимулювання збільшення оборонних витрат європейцями. Водночас Іспанія відмовилась від зобов’язання виділяти 5% ВВП на оборону до 2035 року, що Трамп назвав несправедливим: «Іспанія не погоджується, що дуже несправедливо стосовно решти», – сказав президент.

Американський лідер додав, що США не повинні платити стільки ж, скільки інші країни, оскільки європейські витрати «допомагають розвивати інфраструктуру, тоді як у Штатів немає доріг в Європі, немає мостів у Європі».

Раніше «Главком» писав, що аналітики Bloomberg звернули увагу на те, що «НАТО намагається використати шарм», щоб утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці та зберегти підтримку для України. 

«Прибуття Дональда Трампа на саміт НАТО в Гаазі посилило сумніви щодо зобов'язання США захищати своїх союзників, попри зусилля генерального секретаря НАТО Марка Рютте підлеститися до Трампа та забезпечити поновлення зобов'язань щодо статті пʼятої», – йдеться у повідомленні.

«Главком» повідомляв, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за «рішучі дії» в Ірані й те, що домігся від європейських союзників Альянсу зобов'язання підвищити видатки на оборону до 5% від свого валового внутрішнього продукту. Рютте назвав дії США в Ірані «справді надзвичайними» й такими, на які «раніше ніхто не наважувався».

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Теги: НАТО Дональд Трамп США

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