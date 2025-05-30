Санкції проти Росії та 500% мита проти її союзників: Зеленський зустрівся з сенатором США

Зеленський наголосив на необхідності додаткового тиску на Росію.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, під час якої обговорив подальшу американську підтримку та необхідність посилення тиску на Росію. Про це він повідомив у соцмережах, пише «Главком».

«Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем», – повідомив глава держави.

Зеленський висловив вдячність політикам за їхній візит до України у момент, коли «найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру».

Президент підкреслив, що Росія намагається «зробити з дипломатії посміховисько: прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті, щодня бʼє по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню».

Зеленський наголосив на необхідності додаткового тиску на агресора: «Я вдячний за ініціативу – двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом». Він також подякував за міцну двопартійну підтримку та лідерство в захисті життя, додавши, що «саме реальна залученість Америки на всіх етапах перемовин може гарантувати надійний мир».

Зі свого боку, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що очікує, що наступного тижня Сенат США почне просувати законопроєкт про санкції проти Росії.

«Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції. Є члени палати, що готові діяти й ви побачите кроки Конгресу. Трамп сказав, що наступні два тижні будуть вирішальними. Я не бачу нічого в зустрічі в понеділок у Стамбулі, що б дало надію на мирні наміри Росії. Коли ці два тижні минуть, я думаю, всім стане зрозуміло, що Росія грає в гру за рахунок усього світу, а не лише США. Ми збираємося змінити цю гру для Росії», – заявив Грем.

Він підкреслив, що «гра, в яку грає Путін, скоро зміниться».

«США вдарять по ньому, і вдарять дуже сильно, коли справа дійде до санкцій. Китай, гра в яку ви граєте з росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо путінської воєнної машини, то на всі ваші товари, що надходитимуть до США, буде накладено 500% мита», – сказав Грем.

Нагадаємо, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Кремль готовий до перемир’я, якщо Україна зупинить мобілізацію, а Захід припинить постачати їй зброю.