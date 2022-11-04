Зеленський вручив раднику Байдена почесний орден

Зеленський вручив Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський вручив раднику США з національної безпеки Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, за зміцнення міждержавної співпраці та підтримку територіальної цілісності України. Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Зеленський провів зустріч із Салліваном, який прибув з візитом до України. Глава держави подякував раднику Байдена за підтримку нашої країни у складний час, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Сторони обговорили питання подальшої підтримки нашої країни з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення спроможностей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку, посилення санкцій проти держави-агресора – Російської Федерації та консолідацію міжнародної підтримки України.

Також Зеленський вручив Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно вручити Саллівану цей орден.

Радник президента США подякував за високу нагороду й наголосив, що для нього честь отримати її.

Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом «За заслуги» III ступеня.

Нагадаємо, 27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи. Загалом США пообіцяли надати Україні вісім систем протиповітряної оборони Nasams.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams.

Газета The Washington Post раніше повідомила, що у Вашингтоні не задоволені повільними темпами фінансових надходжень в Україну від країн Євросоюзу, які не дотримуються зроблених раніше обіцянок.

Помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла раніше, що лендліз для України, який набув чинності на початку жовтня, є одним із багатьох інструментів допомоги від Сполучених Штатів Америки.