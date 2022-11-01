Скільки зброї Україна отримала від партнерів: інфографіка

Військова допомога від наших союзників за 10 місяців 2022 року перевищила військовий бюджет України на цей рік у 7,6 раза

Кислиця: «Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії»

Протягом цього року країни, які допомагають Україні здолати російського загарбника, надали зброї на загальну суму у 41,3 млрд євро. Це становить 86% від військового бюджету Росії. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії... Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар і євро», – написав він.

Зазначається, що військова допомога від наших союзників за 10 місяців 2022 року перевищила військовий бюджет України на цей рік у 7,6 раза. Кислиця оприлюднив інфографіку, яка зображує кількість переданої Україні зброї у вигляді відсотків від оборонних бюджетів держав.

Серед держав Україні найбільше допомагали з озброєнням країни Балтії. Так, Латвія надала зброї на 41% від власного оборонного бюджету, Естонія - на 37%, Литва - 16,7%. Польща надала допомоги на 15% від свого військового бюджету.

Нагадаємо, США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони Nasams, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром. Також американські інспектори почали вести облік західної зброї в Україні.