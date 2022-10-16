США незадоволені повільними темпами надання допомоги Україні з боку ЄС, – ЗМІ

Сполучені Штати вже виділили $8,5 млрд на економічну допомогу та виділять ще $4,5 млрд до кінця року

У Вашингтоні не задоволені повільними темпами фінансових надходжень в Україну від країн Євросоюзу, які не дотримуються зроблених раніше обіцянок. Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією джерела видання, протягом останнього тижня під час зустрічей світових фінансових лідерів у Вашингтоні міністр фінансів США Джанет Єллен закликала своїх міжнародних колег прискорити як швидкість, так і кількість фінансових надходжень до України. Єллен підтримали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, які віртуально виступили на зустрічі вищих фінансових чиновників Світового банку в середу.

Єллен також підняла це питання в МВФ на приватній зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і єврокомісаром з економіки Паоло Джентілоні, а потім ще раз на наступній зустрічі міністрів фінансів всіх членів ЄС.

У Washington Post зазначають, що міжнародної допомоги, яку Україна отримала на цей час, виявилося недостатньо, щоб заповнити економічну прірву.

Сполучені Штати вже виділили $8,5 млрд на економічну допомогу та виділять ще $4,5 млрд доларів до кінця року. Європейський Союз, за словами офіційних осіб США, пообіцяв виділити 11 млрд євро, але видав лише близько 3 мільярдів у вигляді позик.

«Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виплативши свої зобов’язання перед Україною та активізувавши зусилля – як для того, щоб допомогти Україні продовжувати надавати основні державні послуги, так і для того, щоб допомогти Україні розпочати будівництво та відновлення», – звернулася Єллен до партнерів з ЄС.

Нагадаємо, 15 жовтня Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. У рамках нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee.

Додамо, 10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.

Також нагадаємо, що 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.